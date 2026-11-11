Con il sistema V2L posso ricaricare un’altra auto elettrica?

Risposta – Tecnicamente sì. Nella realtà può avere un senso solo in casi di emergenza. Infatti il passaggio di corrente da una vettura all’altra è lento; le dispesioni di energia sono significative; l’operazione richiede una procedura macchinosa; occorrono dispositivi compatibili tra loro.
L’auto elettrica dotata di sistema V2L (Vehicle to Load) eroga l’energia attraverso un cavo adattatore con presa shuko (foto sopra a sinistra). A quest’ultima va collegato il caricatore portatile , il cosiddetto “carichino” (vedi foto sopra a destra), in dotazione alla seconda auto. In pratica, l’auto che fornisce energia si comporta come una presa elettrica a 230 Volt, alimentando il carichino collegato alla seconda. Bisogna però verificare che il sistema V2L sia compatibile con le caratteristiche elettriche del caricatore portatile, in particolare per quanto riguarda la messa a terra e le protezioni differenziali.
La potenza disponibile va da 2,3 a 3,6 kW, a seconda del modello di auto dotata di V2L. Quindi in un’ora si possono traferire al massimo poco più di 3 kW al netto delle perdite di conversione equivalenti a 10-15 km di autonomia. Possono far comodo per raggiungere la colonnina o la presa fissa di rete più vicine, ma poco altro.
E naturalmente, l’energia trasferita viene sottratta alla batteria dell’auto che svolge la funzione di generatore.
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Per esperienza personale collegando l’adattatore ad una Lynk & Co 02 con il carichino BMW non ha funzionato, mentre collegando altre apparecchiature andava normalmente.
Penso sia dovuto al controllo di sicurezza sulla messa a terra cioè se il carichino non legge determinati valori di resistività del cavo, non fa partire la carica.
Peccato che poteva essere una soluzione comoda in caso di emergenza; dovrei riprovare con un altro carichino e vedere se funziona.