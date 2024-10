Con il Prosecco il trattore di Carraro è elettrico

Si brinderà con il Prosecco che farà a meno dei gas di scarico dei trattori tradizionali. Lo avevamo già visto con lo champagne (leggi qui) e i vini californiani (leggi qui) ora è il turno del nostro nettare grazie al trattore elettrico SRe di Carraro.

Il frutto del progetto Life Atena

Questo trattore a batteria si potrà vedere a Eima International di Bologna nello stand di Antonio Carraro (padiglione 36 stand A6) dal 6 al 10 novembre 2024.

E’ il frutto del progetto Life Atena che oltre Antonio Carraro vede insieme ERO GmbH e Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.

Zero emissioni e lubrificante al suolo

Un veicolo che nasce sia in laboratorio che sul campo. Il vigneto in questo caso e soprattutto insieme agli utilizzatori finali. Che hanno le idee ben chiare sull’obiettivo: «Sviluppare nuove tecnologie che migliorino l’impatto ambientale dei mezzi agricoli in termini di riduzione delle emissioni inquinanti, prevenzione dalla dispersione di lubrificante al suolo e diminuzione dell’inquinamento acustico».

Un quadro più chiaro rispetto al solito visto che viene indicato anche il problema dello sversamento a terra di sostanze inquinanti. Non tollerabile in vigneti che valgono milioni di euro.

Sostenibilità ambientale e tecnologica a favore del Prosecco

La sfida è quella di trovare la quadra tra le prestazioni tecniche ovvero di mantenere il più possibile inalterate quelle attuali e collegare ai benefici anche tecnici dell’elettrico.

Lo dicono con linguaggio aziendale: «SRe è un trattore

full electric con le caratteristiche più esclusive dei trattori AC: compatto, isodiametrico, reversibile e articolato».

I dati della propulsione elettrica: 2 motori

Partiamo dai motori che azionano il mezzo: il primo (50 kW – 68hp) agisce direttamente sulla trasmissione meccanica a quattro rapporti, «controllando in maniera ottimale la velocità di spostamento e garantendo coppia massima in ogni momento». Quest’ultimo il dato che fa la differenza.

Il secondo (35 kW – 48 hp) gestisce la presa di forza e tutte le piccole utenze della macchina. Entrambi sono alimentati da un pacco batterie da 38 kWh, più piccolo di quello di tante auto elettriche, con una tensione da 400 V, ricaricabile dalla rete o da colonnina con connessione di tipo 2.

La novità che da Antonio Carraro vogliono mettere in evidenza:

«Una macchina a variazione continua, dove la velocità e la presa di forza sono interamente gestite da un propulsore elettrico, che, grazie all’elevato rendimento, offre prestazioni paragonabili a un trattore da 100 hp ma a zero impatto ambientale».

Chiudiamo con le attrezzature dove SRe è adatto sia per le convenzionali che per le elettrificate. Monta un sollevatore posteriore con attacco «a tre punte Categoria 1 e 2, presa di forza 540/540E, joystick proporzionale per le attrezzature idrauliche e presa di alimentazione per quelle elettriche con

potenza massima di 10 kW».

