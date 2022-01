Con il Pontoon boat General Motors debutta con Pure Watercraft

Il Pontoon boat con Pure Watercraft è uno dei primi passi, seppure in acqua, della trasformazione globale della General Motors in elettrico.

Nei giorni scorsi il gigante americano ha annunciato la volontà di passare alla batteria non solo nelle auto, ma pure sul settore aerospaziale poi treni, camion e barche. Dopo l’annuncio siamo già in acqua con il varo della prima barca insieme al nuovo partner di cui ha acquisito il 25% del capitale (leggi qui).

Il battesimo pubblico di Pontoon boat al CES di Las Vegas e nel sito Internet è già possibile avviare i preordini. Si respira ottimismo nel cantiere che ha puntato su un segmento che rappresenta circa il 20% del mercato della nautica da diporto statunitense, con una crescita di oltre il 20% l’anno. Buone prospettive visto che sono state vendute circa 75.000 barche di questa categoria.

Pontoon boat con pacco batterie GM da 64 kWh, velocità massima a 19 nodi

Il Pontoon boat di Pure Watercraft ha una lunghezza di circa 7,5 metri e ospita fino a 10 passeggeri. Per quanto riguarda la propulsione è dotata di un pacco batterie da 66kWh che alimenta un motore da 25 kW – secondo l’azienda equivalente a un 50 CV – con un peso da 50 chili, RPM massimo dell’elica: 1.500 giri/minuto, elica a 3 pale.

La velocità massima dichiarata è di oltre 19 nodi e in questo caso l’autonomia è di 26 miglia, una navigazione con una media di 4 nodi aumenta l’autonomia a 120 miglia. Questi sono i dati con un sistema di propulsione dotato di due fuoribordo. Cambiano quando si sceglie un solo fuoribordo. In questo caso la velocità massima è di 12 nodi che permette un’autonomia da 32 miglia. Ad una velocità di 4 nodi si arriva a 120 miglia come nel sistema con due motori.

I tempi di ricarica? Con 110 V si arriva a 27 ore, con 220 V siamo a 8,5 ore e con carica rapida in circa 1 ora da zero all’80% della capacità.

Quanto costa? Dai 45 ai 60 mila dollari

Il Pontoon boat è versatile, viene indicato per piccole crociere, gli sport acquatici e la pesca. Il prezzo indicato è 45.000 dollari (circa 40mila euro) con fuoribordo singolo che salgono a 60.000 (sui 50mila euro) per il fuoribordo doppio. E’ già possibile fare un preordine con deposito di 100 dollari, “completamente rimborsabile“. E come assicurano dall’azienda: “le prime consegne sono previste per la fine del 2022“.

Avrà successo? I manager di Pure Watercraft ci credono: “La nautica con questa tipologia di barca è in piena espansione, perché le persone vogliono uscire in acqua e socializzare con la famiglia e gli amici nei grandi spazi aperti. Questa barca offre loro un’esperienza più piacevole, libera dal rumore del motore e dal fastidio del carburante e della manutenzione, a un prezzo paragonabile a quello di un equivalente convenzionale“.

Il problema nella nautica non è però il prezzo, anche quando vi sono scostamenti non banali, ma come sempre nel mondo elettrico, ancor di più in acqua, l’importante è l’autonomia. Se il Pontoon boat viene utilizzato secondo le tendenze attuali dove prevale il godimento della natura e della socialità sulle prestazioni e la velocità ci siamo. Ma c’è un punto critico. I tempi di ricarica. Problema simile ma più complesso che per le auto.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—