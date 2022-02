Con Eurocell un’altra Gigafactory europea. Non in Italia

Con Eurocell arriva un’altra Gigafactory europea per costruire batterie per veicoli elettrici. Dove? In ballo Regno Unito, Olanda e Spagna. Italia non pervenuta.

Con Eurocell in lizza UK, Olanda e Spagna

La società anglo-coreana di batterie di nuova generazione va di fretta e assicura tra che il nuovo impianto sarà pronto per produrre entro il 2023. Molto più velocemente dei concorrenti. La sede scelta fruirà di centinaia di nuovi posti di lavoro diretti e molte altre opportunità di occupazione indiretta. Con il know-how di un Paese come la Corea del Sud che è all’avanguardia nello sviluppo delle celle per l’electromobility. Ancora una volta l’Italia, che continua a snobbare l’auto elettrica, viene tagliata fuori da questi investimenti. Del resto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, vede l’arrivo delle EV come un cavallo di Troia della Cina per conquistare l’Europa. Puntando tutto sul gas. Le fabbriche per l’elettrico se ne vanno altrove, creando nuova occupazione. E non è un problema di costo del lavoro, dato che i Paesi in lizza non fanno certamente parte dell’Est più povero.

Celle pensate per autobus e camion, più che per le auto

L’investimento complessivo di Eurocell è di 800 milioni di dollari, in due fasi. Un primo impianto dovrebbe essere pronto entro fine 2023, mentre un secondo stabilimento da 40 milioni di celle è atteso per il 2025, sempre nella stessa area. Fondata in Corea del Sud nel 2018, Eurocell denomina le sue batterie UFC High Power e UFC High Energy (UFC sta per Ultra-Fast Charging). Utilizzando un catodo di nichel-manganese e un anodo LTO, che è fatto di titanato di litio. Questo materiale è noto per consentire velocità di carica e scarica elevate fino a 10°C, come promette anche Eurocell. Un punto debole di questa tecnologia finora è stata la sua densità di energia relativamente bassa. Motivo per cui le batterie LTO sono utilizzate soprattutto in autobus e camion, dove lo spazio di installazione delle batterie è meno importante rispetto alle auto. Eurocell per ora non fornisce informazioni sulla densità energetica.