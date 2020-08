Con EMROD elettricità senza fili (e auto senza batterie?)

La trasmissione dell’elettricità senza fili è una vecchia idea di Nikola Tesla, che però non riuscì a realizzarla.

La trasmissione avviene utilizzando onde elettromagnetiche. Il prototipo funzionante realizzato da EMROD ad Aukckland è riuscito a trasmettere solo pochi Watt su tratte di qualche decina di metri, ma secondo la società può essere potenziato fino a trasportare kW di elettricità senza fili a grandissima distanza.

Onde elettromagnetiche & antenne

La tecnologia di EMROD utilizza un’antenna trasmittente, una serie di ripetitori e una rectenna ricevente (un’antenna rettificatrice in grado di convertire l’energia a microonde in elettricità). Ciascuno di questi componenti appare come un pannello quadrato montato su un palo. Maggiore è la superficie del pannello, superiore è la potenza di trasmissione e la distanza che può coprire. I fasci di onde elettromagnetiche utilizzano la banda di frequenza industriale, scientifica e medica non ionizzante comprese le frequenze comunemente utilizzate in Wi-Fi e Bluetooth.

L’elttricità senza fili costa meno

La potenza viene irradiata direttamente tra punti specifici, senza radiazioni diffuse e dispersioni di energia elettrica. Un laser a bassa potenza interrompe il flusso nel caso in cui un oggetto si frapponga tra le stazioni del “ponte”. La condizione necessaria alla trasmissione delle onde elettromagnetiche è che i ripetitori si “vedano”. Si taretterebbe in sostanza di coprire i territori con un reticolo di antenne, un pò come avviene per la rete telefonica cellulare. E come per le telecomunicazioni, la trasmissione di elettricità senza fili sarebbe comunque meno costoso rispetto ai tradizionali cavi in rame.

La tecnologia EMRON ha ricevuto una nomination al Royal Society Award e la seconda più grande azienda di distribuzione di elettricità della Nuova Zelanda, Powerco, sarà la prima a testarla finanziando un progetto su grande scala. EMROD è stata fondata dal visionario imprendotore Greg Kushnir, determinato a trovare una tecnologia in grado di ridurre i costi di distribuzione dell’energia, evitare interruzioni e supportare l’energia rinnovabile.

«Spostare l’energia, questo il problema»