Con Del Morino finalmente si vendono i trattorini elettrici

Il 2022 è stato l’anno di svolta per la Del Morino. I suoi trattori elettrici come Rino oltre a consolidare la presenza nel mercato olandese e francese hanno visto un vero e proprio boom in Italia con decine di mezzi venduti agli enti pubblici, ma anche buone richieste da campeggi, impianti sportivi e aziende agricole.

L’Italia sempre più elettrica in campagna

Andrea Del Morino, titolare dell’azienda, ha investito per primo o tra i primi in Italia sul trattore elettrico e oggi raccoglie i frutti di questo investimento non solo economico ma anche culturale. “Oltre a consolidare la nostra presenza nel mercato francese e del nord Europa, il 2022 è stato l’anno di svolta per l’Italia. Sono decine le unità che abbiamo venduto agli enti pubblici che vogliono far lavorare un trattore a zero emissioni e silenzioso nei parchi e nei giardini pubblici e in altre aree verdi”. Ma non solo visto che il Comune di Pinzolo ha appaltato alla società Dallape’ la gestione dell’impianto dedicato alla preparazione atletica di importanti società sportive nazionali.

IL VIDEO

Un altro settore di forte sviluppo per le macchine elettriche “è quello dei campeggi – sottolinea Del Morino – dove convivono la riduzione delle emissioni nocive e del rumore in un contesto di riposo”. Nei comuni di montagna è aumentata esponenzialmente la vendita delle unità spazzaneve elettriche. Resta sempre importante l’uso agricolo, dai vigneti ai frutteti, e in particolare con “Fratelli Graziotti di Anghiari, in provincia di Arezzo, trovano in CaRino la versione ideale per la manutenzione degli uliveti”.

Investimento sulle colonnine e sul modello tagliasiepi

Prima Del Morino si è concentrato sui mezzi e ora sulla ricarica in strada: “Stiamo sviluppando la ricarica veloce e già da oggi è possibile ricaricare Rino sulle colonnine stradali con una potenza di 5 kW. Significa dalle 3 alle 6 ore per la ricarica al 100% e dipende dalla configurazione delle batterie che proponiamo con capacità da 22 e 30 kWh”. Tempi che possono permettere un rabbocco durante la pausa pranzo e aumentare l’autonomia.

Il trattore ha diversi e vari possibili impieghi. Ma non si ferma la ricerca per ampliare il campo d’uso: “Stiamo implementando la nostra gamma di accessori con una macchina tagliasiepi che può lavorare sia verticalmente che orizzontalmente fino a 3 metri di altezza. Con questa applicazione, dato il basso consumo di energia, si avrà un’autonomia che supera la giornata di lavoro”.

Del Morino presta una forte attenzione alla rete commerciale. “Non è stato facile introdurre i veicoli elettrici nel mercato italiano. Fontana 1950 di Piacenza è stato tra i primi a credere nel nostro progetto, come pure il nostro partner Agrieuro che propone i nostri trattorini elettrici non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo”.

La versatilità della macchina elettrica

Andrea del Morino sottolinea anche la versatilità e la facilità d’uso dei veicoli della gamma Rino: “Si ha la possibilità di poter sostituire in qualsiasi momento gli accessori, grazie al sistema di riconoscimento dell’attrezzo collegato. Ciò consente di passare in pochi minuti dal lavoro di trinciatura alla pulizia di strade, marciapiedi e piazzali, da rifinire un prato di un impianto sportivo al diserbo meccanico lungo i marciapiedi”.

Sul lato del costo dell’energia? “Nonostante negli ultimi tempi i costi siano notevolmente aumentati resta sempre una convenienza. Un’ora di lavoro corrisponde a 4kWh per un prezzo di 1,55 euro. Il reale vantaggio anche grazie alla nostra tecnologia brevettata è che riusciamo a lavorare anche oltre 0,75 ha/h (ettaro per ora) per arrivare ad un’autonomia totale di oltre 4 ettari grazie ad una sola carica con un costo totale che si aggira sui 10 euro. I nostri trattori elettrici sono utilizzati principalmente in ambito professionale. I clienti e gli utilizzatori sono soddisfatti della tecnologia, delle prestazioni e della gamma e ritengono che le nostre macchine non abbiano nulla da invidiare in performance e praticità d’uso alle tradizionali macchine termiche”.

