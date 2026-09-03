Con 45 mila euro che elettrica prendo?



















Con 45 mila euro che auto elettrica prendo? Un lettore chiede consiglio, elencando le caratteristiche che ritiene indispensabili. A partire dall’autonomia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ho già una Megane di cui sono più che soddisfatto

“Ho acquistato la mia prima auto elettrica nel dicembre 2024. È una Renault Megane del 2022 con 23 mila km, con la quale ho percorso ulteriori 45 km circa senza problemi né manutenzione. E ora sto pensando ad una seconda auto elettrica. Passerei la Megane a mia moglie che fa ogni giorno casa-lavoro 60km, la utilizza abitualmente durante le mie trasferte all’estero. Ne è pienamente soddisfatta e la collega alla wallbox di casa ogni sera per il rabbocco. Vorrei una vettura con più autonomia (soprattutto in autostrada a 130km/h, non a 110). La potenza e le prestazioni di una Megane da 160kW sono già più che sufficienti per il mio utilizzo. Magari un po’ più di capacità di carico (nella Megane ad esempio manca il frunk che sarebbe comodo per i cavi). In sostanza cerco un’auto equilibrata, non mastodontica e pesante come un carro armato.

Che consigliate con 45 mila euro e queste caratteristiche?

Volendo ipotizzare un budget di 45 mila euro, quali modelli che mi consigliereste? Valuto sia auto nuove che usate, a patto che siano post 2025 e con meno di 40 mila km. Tenendo presente queste mie priorità:

1. Tanta autonomia ciclo WLTP (maggiore di 500km, meglio se facesse almeno 400km reali in autostrada a velocità consentite)

2. Ottima curva di ricarica (10-80% in meno di 20 minuti)

3. Dimensioni normali (non vorrei superare i 4,75m e qui siamo al limite con la Tesla Model Y, l’ottimale sarebbe 4.50m)

4. Buona capacità di carico con apertura bagagliaio grande (e qui cade la Tesla Model 3)

5. Tasti fisici preferiti rispetto ai soli tasti da PAD o vocali (anche se ci si abitua)

6. Sistema di navigazione nativo intelligente e funzionante (non voglio connettere il cellulare per usare Android Auto o Apple CarPlay)

7. Già in commercio e con consegna entro il 2026.

Finità che prendo la Model Y Standard…

Ho avuto modo di documentarmi ulteriormente e sono arrivato a 4 possibili auto:

1. TESLA MY STANDARD, costa circa 42.000 euro sul configuratore Tesla, non ha batteria immensa ma sufficiente e WLTP buono, carica tantissimo nel bagagliaio e mi viene comodo per il lavoro. Credo sarà la scelta logica. 2. TESLA M3 LONG RANGE RWD, costa circa 42.700 euro sul configuratore Tesla, la batteria è grande e il WLTP ottimo, ma il bagagliaio è scomodo e dietro le persone alte stanne un po’ scomode. Se non fosse per il bagagliaio non sfruttabile sarebbe la scelta ideale. 3. SKODA ELROQ 85 con accessori vari, di listino quasi 50.000, ma con gli sconti arriva a circa 43500., la batteria è molto grande e il WLTP buono, bagagliaio spazioso e ben sfruttabile. Non mi fa impazzire come auto ma sarebbe una buona scelta. 4. XPENG L03 LONG RANGE, costa meno di 40.000, la batteria è grande e il WLTP buono, bagagliaio grande. Di serie ha di tutto e di più, meglio come dotazione di qualunque altra auto pari prezzo e segmento. Bella la linea, tutto perfetto se non fosse che le consegne partono a primavera. Usata ricomprerei una Renault, probabilmente la Scenic Long Range. Tesla non si trova usata a prezzi decenti immatricolata post 2025: solo io noto i prezzi assurdi delle Tesla usate!?!? Nemmeno il 10% di deprezzamento in un anno!?!? ” . Mauro Testoni

Con 45 mila euro? Un’occhiata anche alla Scenic da 642 km

Risposta. Tra le tante auto papabili, ci permettiamo di segnalare la nuova versione della Renault Scenic e-Tech. Nell’allestimento Esprit Alpine 220 cv Long Range offre 642 km di autonomia. La potenza di ricarica della batteria da 89 kWh non è eccelsa, dato che si arriva al massimo a 150 kW. Ma consente comunque di passare dal 15 all’80% in 28 minuti. Ora è stata dotata anche di Google Gemini. Il prezzo è di 39.950 euro, competivivo per auto che assicurano questa percorrenza.