Comunità energetiche: webinar di Unioncamere (17 giugno)

Le comunità energetiche prendono sempre più forma, ma servono casi concreti da studiare per evitare errori e per accelerare i tempi. Un’opportunità viene offerta da Unioncamere Emilia Romagna che ha organizzato un webinar sul tema. Appuntamento il 17 giugno alle 9.45.

Come creare le comunità energetiche rinnovabili?

L’evento di Unioncamere si propone di esplorare il potenziale delle comunità energetiche rinnovabili (CER) come strumento per la transizione energetica e l’autonomia locale.

Interessante, ma come fare per aumentare le conoscenze sul tema? «Attraverso la presentazione di uno specifico use case, verrà illustrata una possibile configurazione di CER, evidenziando i benefici economici, ambientali e sociali per cittadini, imprese ed enti locali».

Esperti del settore analizzeranno gli aspetti normativi, tecnologici e finanziari, offrendo una panoramica sulle opportunità e le sfide per la creazione di comunità energetiche.

Nell’ambito dell’evento sarà approfondito, in collaborazione con la Regione, il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili in Emilia-Romagna.

Una storia che abbiamo affrontato qui con la presentazione del modello emiliano- romagnolo ovvero in questa regione la caratteristica formula cooperativa si riflette anche nella governance delle CER.

Iniziative che hanno necessità, per funzionare bene, di strutture che mettono a disposizione risorse umane e conoscenze che riducano la complessità gestionale. Accanto alle cooperative sono presenti delle Cer, imprese, enti pubblici, ma anche parrocchie, associazioni e cittadini.

L’incontro di Unioncamere si concluderà con una sessione di domande e risposte con l’esperto.

Per iscriverti clicca sul link, info: ambiente@rer.camcom.it

