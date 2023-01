Comunità Energetiche Rinnovabili, decreto in arrivo

Comunità energetiche Rinnovabili, Vannia Gava: “Percorso lungo, ma ci siamo”

“Finalmente ci siamo. Il decreto attuativo delle Comunità Energetiche Rinnovabili è quasi pronto e sarà pubblicato nelle prossime settimane”. Lo ha annunciato il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, al Consumers’ forum in corso a Roma. “Il percorso è stato articolato poiché è stata necessaria una lunga consultazione con ARERA. Oltre ad un partecipato confronto pubblico conclusosi nel dicembre scorso, che ha definito il contingente di 5GW e le quantità e modalità di calcolo. Ma posso dire oggi con ottimismo e soddisfazione che a brevissimo entrerà in vigore il decreto ministeriale”. “Abbiamo anche lavorato sul fronte PNRR, che destina 2,2 miliardi alla realizzazione di CER nei Comuni sotto i 5mila abitanti, scongiurando che le risorse potessero minacciare la stabilità dei loro bilanci. Il viceministro ricorda che “il Governo si è mosso per mettere in sicurezza energetica il Paese, puntando sulla diversificazione delle fonti e semplificando tempi e procedure autorizzative”.

L’Arera ha fatto il suo, nasce la figura del “prosumer”

“L’indipendenza energetica, lo abbiamo visto sulla nostra pelle, è tema cruciale“, ha concluso Gava. “In questo si inseriscono a pieno titolo le Comunità Energetiche, un nuovo modello di produrre e consumare energia, facendo comunità, per la decarbonizzazione del Paese”. Ricordiamo che l’ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) poche settimane fa ha a sua volta approvato il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD). Contiene le nuove regole che definiscono i requisiti e le procedure per l’accesso al servizio che valorizza l’autoconsumo diffuso (qui il testo). E fissa gli adempimenti in carico al gestore dei servizi energetici (GSE). Il documento descrive le tipologie di autoconsumo diffuso ammesse, come vengono valorizzate e con quali benefici economici. Delinea in sostanza la nuova figura del prosumer.

