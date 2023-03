Comunità energetiche, l’Emilia-Romagna parte in quarta

L’Emilia-Romagna spinge l’acceleratore sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) mettendo attorno a un tavolo Iren, Hera, CNA e Confartigianato. L’obiettivo è «definire strumenti di ausilio utili alla Regione per promuovere la diffusione di CER e realizzare interventi “pilota” replicabili sul territorio»

Il futuro non è più delle grandi centrali, ma in un impegno comune e diffuso in tutto il territorio. Ciò consentirà di fruire di energia – pulita e rinnovabile – sempre più di prossimità, autoprodotta e condivisa.

Così l’ Emilia-Romagna punta a mettere in rete le piccole e medie imprese con le multiutilities, in modo tale che abbiano tutti gli strumenti utili per poter avviare gli investimenti green.

È l’orizzonte in cui si colloca il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione con Gruppo Hera, Iren Smart Solutions Spa, CNA ER e Confartigianato Imprese E-R per promuovere lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in Emilia-Romagna. I riferimenti sono: il Patto per il Lavoro e per il Clima, il Piano energetico regionale 2030 e il Piano attuativo triennale 2022-2024.

Alla sigla, in Regione, erano presenti Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e Green economy, Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, Roberto Conte, amministratore delegato di Iren Smart Solutions e I.Blu S.r.l., Paolo Cavini, presidente CNA Emilia-Romagna, e Davide Servadei, presidente Confartigianato Emilia-Romagna.

«È fondamentale – ha sottolineato l’assessore- che le imprese siano messe in rete con le nostre multiutilities, affinché abbiano tutti gli strumenti utili per poter avviare gli investimenti green. Dobbiamo accelerare la transizione energetica dell’intero ecosistema regionale. Per farlo, dobbiamo coinvolgere tutti i soggetti territoriali, a partire dalle nostre imprese artigiane».

Il Protocollo avrà durata triennale. Si partirà definendo strumenti di ausilio per la Regione e realizzando interventi “pilota” replicabili sul territorio.

