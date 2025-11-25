Comunità energetiche, il governo taglia due terzi dei fondi Pnrr

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) taglia drasticamente le risorse destinate alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nel Pnrr. La dotazione è stata ridotte da 2,2 miliardi di euro a 795,5 milioni. In prtica di due terzi. E molti progetti già avviati restano a secco.

In un comunicato diffuso il 21 novembre il ministero ha chiarito che i progetti già presentati e valutati positivamente ma rimasti senza finanziamento non saranno scartati definitivamente. Verranno considerati “idonei” per eventuali scorrimenti o rifinanziamenti futuri. Ma come e quando verranno stanziati eventuali ulteriori fondi? E come saranno modulate le regole normative per favorire un rilancio delle comunità energetiche in futuro?

E progetti già approvati restano a secco

La misura fa seguito alla revisione complessiva del Pnrr, che ha già ricevuto un via libera da parte della Cabina di Regia e della Commissione europea. Fatto sta che tantissimi progetti in fase di realizzazione, con cospicui impegni di investimento, dovranno ora trovare altre fonti di finanziamento o gettare la spugna. Una doccia fredda per molti stakeholder: comuni, cittadini, imprese che avevano fatto affidamento su risorse PNRR per costituire comunità energetiche.

Giovanni Montagnani, Presidente CER Vergante Rinnovabile denuncia: «A 10 giorni dalla scadenza del bando (30 novembre), non esce un decreto, ma un post su LinkedIn del Presidente del GSE che annuncia il taglio di 2/3 dei fondi. Le regole cambiano a partita finita, bruciando i business plan di migliaia di aziende».

La “tagliola” del fine lavori entro giugno 2026

Le risorse, spiega un articolo pubblicato dal sito QualEnergia.it, sono state ridotte per una difficoltà strutturale. Molti progetti, infatti, non sarebbero riusciti a rispettare la scadenza del 30 giugno 2026, termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati dal Pnrr. Questo avrebbe imposto una rimodulazione, con il MASE che ha dovuto “normalizzare” la misura delle comunità energetiche rinnovabili per garantire l’uso efficace dei fondi entro i vincoli temporali.

Ma sempre Montagnani sostiene che i ritardi derivano da inadempienze di Ministero e GSE. «Non esiste ancora il portale per erogare i fondi» e i «mesi persi per valutare le pratiche (siamo fermi a quelle di luglio) diventano tempo sottratto ai cantieri».

«Il taglio dei fondi PNRR alle Comunità Energetiche Rinnovabili – ha commentato Vittorio Marletto, Energia per l’Italia – è un passo indietro che rischia di indebolire uno dei pilastri più promettenti della transizione energetica italiana. Le CER non sono solo impianti: sono un motore economico che crea lavoro, innovazione e valore nei territori, ma soprattutto un modello che mette i cittadini al centro, trasformandoli in protagonisti attivi del cambiamento energetico. Ridurre oggi le risorse significa frenare investimenti, rallentare progetti già avviati e minare la fiducia di imprese e comunità».

Intanto, il GSE segnala che, al 20 novembre 2025, sono state richieste risorse per 772,5 milioni di euro. Sono relative a progetti con una potenza complessiva di 1.759,7 MW, superando la milestone Pnrr di 1.730 MW per la linea d’investimento M2C2 – investimento 1.2.