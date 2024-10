Comunità energetiche Emilia Romagna: bandi slittano al 31 marzo

Più tempo alle Comunità energetiche in Emilia Romagna. La Regione ha prorogato al 31 marzo 2025 il termine previsto da due bandi. Finanziano misure per la costituzione e la messa in esercizio delle Cer.

Più tempo in Emilia Romagna per i 125 progetti già approvati

La prima proroga riguarda i 125 progetti approvati dalla Regione per la costituzione di nuove comunità. Per ricevere il contributo economico regionale, devono completare l’iter previsto.

La Regione spiega i motivi della proroga: per la complessità normativa e soprattutto per gli eventi alluvionali che dopo il 2023 si sono manifestati anche nelle settimane scorse.

Un sostegno a tutti coloro che avevano iniziato il progetto: «In questo modo viene garantito anche a chi era prossimo al traguardo di non vedere vanificato il lavoro di mesi».

Si precisa anche che la proroga «non pregiudica tutti coloro che hanno già completato le domande, per i quali le istruttorie sono già state avviate e si concluderanno nei termini previsti».

Proroga anche per le comunità energetiche già costituite in Emilia Romagna

La seconda proroga riguarda invece gli investimenti delle Cer già costituite.

Anche qui ci sarà tempo fino al 31 marzo 2025 per presentare domanda di contributo finalizzata alla realizzazione di interventi per l’entrata in esercizio e produzione di energia pulita.

I contributi regionali sono fondamentali perché finanziano i dispositivi necessari per l’avvio delle comunità.

Sono ammissibili gli interventi per l’acquisto e la posa in opera degli impianti di produzione e accumulo di energia rinnovabile.

