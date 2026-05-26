Comunità energetiche: convegno Anci e Politecnico a Torino (12 giugno)







“Le Comunità Energetiche Rinnovabili per una transizione ecologica solidale. Riflessioni a margine di un questionario ANCI Piemonte”. E’ il titolo e il tema del convegno promosso dall’Anci Piemonte e dall’Università di Torino. Appuntamento il 12 giugno nella sala panoramica, nel 15esimo piano della Città metropolitana di Torino in Corso Inghilterra 7.

Il legame tra assistenza domiciliare e comunità energetiche

Il convegno fa parte del progetto SustAge – Integrating Green and Grey Transition. Incentrato sui settori della salute e dell’energia con i servizi di assistenza sanitaria domiciliare (HHCSs) e le comunità energetiche rinnovabili (RECs).

Questo legame emerge negli obiettivi del progetto che si sintetizzano in tre elementi. A iniziare dall’individuazione della dimensione territoriale più appropriata per l’organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare in combinazione con le comunità energetiche rinnovabili (RECs). Segue la definizione di una distribuzione adeguata di ruoli e competenze tra le diverse autorità, cioè la governance locale dell’erogazione di tali servizi in sinergia con l’implementazione delle RECs.

Infine elaborare proposte normative, tenendo conto degli attuali assetti organizzativi e di governance, al fine di avvicinarli il più possibile agli scenari ritenuti adeguati.

Il lavoro di ricerca è stato avviato lo scorso 27 marzo con il lancio del questionario, realizzato dall’Anci regionale con il Politecnico di Torino, per mappare lo stato dell’arte delle CER piemontesi e a valutarne l’impatto sociale sul territorio.

Incontro tra Università, amministratori e operatori energetici

L’incontro rappresenta un occasione di dialogo tra mondo accademico, amministratori e operatori del settore, «nel tentativo di rafforzare il ruolo delle Cer nella promozione di benefici diffusi per le comunità locali. La giornata di studi consentirà di fare il punto della situazione e di orientare lo sviluppo futuro delle Cer, alla luce di un quadro normativo ormai definito».

Nel dettaglio, il convegno si svolgerà dalle 9:15 alle 17 e sarà articolato in tre sessioni. Si parte con la sessione dedicata all’Operatività delle Comunità energetiche rinnovabili: profili criticii. Segue l’impatto sociale delle CER tra aspirazione e realtà e infine la presentazione degli esiti del questionario e il dibattito a partire dalle esperienze virtuose di CER Apriranno i lavori i saluti del presidente di ANCI Piemonte, Davide Gilardino e del professor Roberto Caranta, ordinario di Diritto amministrativo dell’Università di Torino.

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