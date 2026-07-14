





Chi si oppone agli impianti industriali dedicati alle energie rinnovabili indica spesso come alternativa le comunità energetiche rinnovabili. Si tratta di iniziative importanti e da sostenere, ma non prive di criticità. La Corte dei conti europea lo ha evidenziato in una recente analisi, segnalando progressi attesi nel 2025 ma anche diversi ostacoli operativi. Anche uno studio della Regione Emilia‑Romagna ha rilevato un numero elevato di progetti, dei quali solo una parte è effettivamente attiva. Da qui la domanda: come procedere? È l’interrogativo posto dalla Regione Piemonte, che ha deciso di offrire strumenti concreti agli enti locali coinvolti in queste aggregazioni. Per questo ha organizzato un webinar dedicato, in programma online il 16 luglio.

I temi del webinar

“Quale approccio deve adottare la Pubblica Amministrazione nei confronti delle comunità energetiche rinnovabili?” Questa la domanda alla base del webinar del 16 luglio (dalle 14.30 alle 16,30) che ha l’obiettivo di dare gli strumenti agli enti pubblici per «cogliere le opportunità offerte dalle Comunità energetiche rinnovabili e affrontarne gli aspetti operativi, normativi e organizzativi».

Per la Regione Piemonte si tratta di «un’occasione di confronto dedicata alle Pubbliche Amministrazioni e per approfondire lo stato dell’arte, conoscere esperienze già avviate e comprendere le possibilità di adesione alle Comunità energetiche rinnovabili».

Ma non solo «L’incontro rappresenterà inoltre un momento di ascolto e raccolta delle esigenze del territorio: i contributi dei partecipanti saranno utilizzati dalla Regione per progettare i prossimi appuntamenti formativi dedicati al tema».

Il programma

14.30 – Introduzione e saluti

Assessore Matteo Marnati

14.40 – La Legge Regionale n. 22/2025: strumenti di attuazione

Elisa Guiot (Regione Piemonte)

15.00 – Le Pubbliche Amministrazioni nelle CER in Piemonte

Stefano Dotta (Environment Park)

15.20 – In che modo una PA può far parte di una CER?

Avv. Alessandro Licci Marini

15.50 – Esempi dal territorio

Comune di Nichelino

Comune di Chieri – intervento di Alessandro Sicchiero

16.15 – Conclusioni e raccolta delle esigenze dal territorio

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