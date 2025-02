Comunità Energetica? Si può fare (Lodi il 6 febbraio)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

“Si può fare Comunità energetica” è il titolo dell’evento organizzato a Lodi il 6 febbraio da Comunità Solare e Lodi Solare in collaborazione con Legambiente e Umanità Lodigiana. Si svolgerà presso la Fondazione Maria Cosway, Piazza Zaninelli 13, dalle 14 alle 18.

La prima ragione della conferenza è presentare, in modo semplice, come si stanno già realizzando Comunità e configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile a Lodi e Piacenza, di come sia possibile aderire e realizzare impianti solari, anche “a distanza” (per chi può).

La seconda ragione è chiudere la “fase pionieristica”, dei primi impianti e delle prime comunità, sin dai tempi delle restrizioni COVID nel 2021, e poi dei primi progetti Alternative Cariplo del 2022, sino alle prime realizzazioni con le nuove norme 2024. E aprire la nuova stagione 2025 – primi mesi 2026, la stagione che definiremmo del PNRR, dei nuovi progetti Alternative Cariplo 2024, della realizzazione degli impianti e della costituzione delle configurazioni di autoconsumo diffuso in tutto il territorio, senza più “confini” amministrativi.

Nel frattempo i costi dell’energia fossile sono ad un nuovo picco, la crisi torna a mordere, le disuguaglianze aumentano e la transizione ecologica si fa sempre più urgente.

PROGRAMMA

h 14 – 16,30

Saluti introduttivi:

Andrea Sari, presidente circolo

Andrea Furegato, sindaco di Lodi

Le CER e CACER del territorio e la coop Comunità Solare

prof. arch. Gio Gozzi, Politecnico di Milano

ing. Andrea Redaelli e Andrea Poggio, Comunità Solare, soc coop impresa sociale ETS

I modelli organizzativi delle CER

prof. avv. Emanuele Cusa, Università di Milano Bicocca

Progetti di impianti comunitari, il fotovoltaico “a distanza” della Comunità Solare

arch. ing. Valentina Cursio, Ph.D. – Vivattiva

Enrico Castelvecchio, Coop sociale Il Pellicano

Emilio Grilli, sindaco di Cervignano d’Adda

Il Gruppo d’Acquisto Solare e le prime configurazioni del piacentino

Laura Chiappa, presidente Legambiente Piacenza

Antonio Vincini, sindaco di Lugagnano Val d’Arda (PC)

Nuovi progetti Alternative Cariplo – PNRR

Giancarlo Rossetti, sindaco Comune di Guardamiglio

Sandra Milas, assessora, Comune di Brembio

Aurelio Ferrari, presidente Fondazione Danelli

Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia

ore 16:30 – Tavola rotonda, coordina: Giusi Santus, rete Umanità Lodigiana:

Federico Beffa, Fondazione Cariplo

Mauro Salvalaglio, Provincia di Lodi (in attesa di risposta)

Attilio Piattelli, presidente Coordinamento Free

Attilio Dadda, presidente LegaCoop Lombardia

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente Nazionale

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –