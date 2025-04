Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

A Palermo Est 400 persone hanno aderito alla comunità energetica. Installati 2 MW di impianti fotovoltaici e altri 3 in arrivo entro giugno 2025. Vuol dire tanta energia pulita autoprodotta e a disposizione anche della mobilità elettrica grazie a una colonnina da 350 kW. Chi aderisce alla comunità ha diritto ad uno sconto del 40% sulle tariffe.

Le comunità energetiche una soluzione per la ricarica sotto casa a prezzi “politici”

I prezzi dell’energia erogata dalle colonnine pubbliche sono esagerati e tante persone non hanno garage o cortile con presa per ricaricare con tariffa “domestica”. Una soluzione, tema affrontato in uno nostro webinar, viene offerta dalle comunità energetiche. Si tratta dell’aggregazione tra piccoli e micro produttori di energia, incentivati da risorse pubbliche, che poi la condividono. Nel caso di PalermoEst si è scelto di investire nella stazione di ricarica comunitaria di via Messina Montagne.

La colonnina è in fase di allestimento. Ci lavorano i tecnici dell’azienda Starpower H&C insieme alla Cer Plus Italia srl. «Sarà a disposizione di chi fa parte della comunità energetica, ad un costo scontato del 40% rispetto ai prezzi standard».

L’energia solare è abbondante e ci sono 3 impianti in costruzione da 1 MW ciascuno, saranno attivi entro giugno 2025, per un totale di 5 MW.

Una comunità per imprese, famiglie e automobilisti elettrici

Alla comunità energetica possono aderire famiglie, privati e imprese che possono condividere i loro spazi per l’installazione dei pannelli. I benefici sono il risparmio in bolletta, la riduzione delle emissioni di CO₂ e come in questo caso, ma ricordiamo anche l’esperimento in Emilia nel condominio del Comune di Scandiano, l’offerta di servizi a buon prezzo agli automobilisti elettrici.

Una storia locale e allo stesso tempo un modello di gestione energetica dal basso e diffusa per altri quartieri o paesi italiani dove risolvere i problemi della ricarica a prezzi adeguati e per chi non ha la possibilità di ricaricare a casa.

