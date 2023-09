Comunicare la transizione: stiamo sbagliando tutto?

Alla tesi di Franco Fellicò che propone di ignorare l’ondata di ostilità verso la transizione elettrica interrompendo le comunicazioni con i No Bev fa da contrappunto Alessandro D’Aiuto (qui il suo ultimo intervento) lamentando una comunicazione divisiva e autoreferenziale. E suggerisce di far leva su argomentazioni più vicine al sentire degli oppositori.

Troppa enfasi sull’ambiente, tanti si sentono minacciati

di Alessandro D’Aiuto

Se la consistenza del pubblico di riferimento aumenta, bisogna prendere atto che anche la narrazione di un evento deve tenerne conto.

Limitarsi a considerare come unici i validi argomenti che convincono un pubblico piccolo, specifico e già interessato, spesso è controproducente se ci si rivolge a ordini di grandezza maggiori.

E’ un dato di fatto che il tema della transizione energetica sia diventato una questione di dibattito pubblico. Un argomento mainstream insomma.

Relegato per anni nei discorsi tra specialisti, ormai non passa quasi giorno senza che la cosa venga in qualche modo citata dalla quasi totalità degli organi di informazione.

Senza nasconderci dietro ad un dito, e senza per questo voler prendere posizione in merito alle reazioni, è altrettanto assodato che quello in oggetto sia oggi un argomento decisamente divisivo.

Limitandomi all’aspetto comunicativo, tema di questa mia riflessione, mi sono interrogato recentemente su alcuni aspetti che a mio avviso dovrebbero prendere atto del cambiamento in corso, segnatamente dell’ immenso allargamento del “target” di riferimento a cui far giungere il messaggio che si vuole propagandare.

In linea generale, un conto è parlare di transizione energetica ad una platea che già in partenza è convinta della bontà della cosa e che magari, per soprammercato, coltiva già una coscienza ecologica più spiccata della media.

Cosa completamente diversa è rivolgersi a chi certi processi (anche in maniera del tutto “innocente”) non li ha mai presi in considerazione.

E che magari, malamente edotto da chi per colpa o per dolo ritiene di voler cavalcare l’idea contraria, finisce col sentirsi in qualche modo minacciato da un cambiamento che presto o tardi sarebbe comunque da farsi.

L’era del petrolio finirà: la transizione è inevitabile, a prescindere dal clima

Sappiamo tutti perfettamente che l’attuale abbondanza delle c.d. fonti fossili, se anche queste ultime fossero innocue a livello di impatto ambientale, è prima o poi destinata a finire. Purtroppo la teoria dell’origine abiotica del petrolio non ci ha dato fin qui grandi soddisfazioni.

Sic stantibus rebus, per completare il quadro accenno quindi brevemente a cose che i lettori di Vaielettrico sanno già perfettamente: l’energia per il nostro modo di vivere è fondamentale e senza di essa ci sarebbe semplicemente la paralisi del mondo che conosciamo; le fonti fossili in ogni caso sono per la maggior parte detenute da regimi che nella migliore delle ipotesi possiamo definire “poco affidabili”; la progressiva scarsezza e la dipendenza dai governi di cui sopra porterà presumibilimente ad un sempre maggiore (e sempre meno sostenibile) aumento della bolletta energetica.

Senza nemmeno aver scritto una volta la parola “clima”, credo di aver già dato quattro validissimi motivi per ritenere che una qualsivoglia forma di “transizione energetica” non solo non sia da procrastinare, ma sia da perseguire fin d’ora lavorando alacremente.

Un fenomeno epocale, che raccontiamo male: ognuno ha la sua fetta di verità

Il problema che si pone oggi è che queste cose vanno spiegate ad una platea sempre più grande e variegata, meno “specialistica” e soprattutto meno motivata nei confronti degli aspetti ecologici della transizione.

Il guaio, lo vedo ogni giorno, è che si pretende di farlo usando quasi esclusivamente i soliti (sacrosanti) argomenti, giustamente cari a chi tutto il discorso lo ha già recepito e fatto suo.

Il risultato che si ottiene, spesso in maniera incolpevole, è quello di una settarizzazione del discorso e di un conseguente “parlarsi addosso” in un senso o nell’altro, che tutto fa tranne che favorire la diffusione del concetto.

Nella mia nè lunga nè breve carriera giornalistica ho imparato che, in maniera se vogliamo pragmatica, ognuno di noi spesso ha bisogno della sua “fetta di verità” su cui ragionare ed elaborare un pensiero critico.

Poi non è che non si debba discutere sul tutto, al contrario, ma ognuno ha i suoi argomenti più o meno preferiti, le sue competenze ed ovviamente le sue sensibilità.

Per esempio, per quanto mi riguarda mentirei spudoratamente se vi dicessi che mi sono avvicinato all’argomento perchè dopo una folgorazione sulla via di Stoccolma ho sviluppato una nuova e sfavillante coscienza ecologica.

Senza dubbio ritengo importante l’argomento, ma oggi mi occupo di gestione immobiliare ed è seguendo il mio puro e semplice interesse che sono approdato su queste pagine.

Poi ok, ho un passato da giornalista auto-moto e vivo di motori dalla più tenera infanzia… Ma anche questo in qualche modo concorre all’interesse “culturale”.

Non si tratta di dire menzogne o anche solo di “addomesticare la verità”.

Ritengo però necessario un “cambio di passo” in merito alla comunicazione di questo fenomeno epocale perchè rispetto al passato l’uditorio è cambiato.

Non facciamone una questione di destra e sinistra

Abbandoniamo dunque i convenevoli ed entriamo a gamba tesa su quello che ritengo essere il “problema culturale”.

Oggi nel c.d. occidente “il pallino” della questione energetico-ecologica statisticamente è in mano a individui e gruppi di opinione che come comun denominatore hanno come minimo una sensibilità di sinistra, se non addirittura un tale aperto orientamento ideologico.

E’ del tutto comprensibile che tale galassia di individui, quando si occupa della questione energetica e dei suoi risvolti politici e sociali, finisca per imprimere all’argomento una inclinazione aderente alla propria sensibilità.

Cosa umanissima del resto: per ognuno di noi l’espressione del mondo è strettamente correlata alla visione dello stesso. Uno generalmente le cose “le dice” in base a “come la pensa”. Questo credo che sia abbastanza accettabile.

Senza volermi inguaiare in considerazioni che varrebbero tutto e il contrario di tutto, in virtù di quanto esposto sopra è però a mio avviso assolutamente necessario adeguare temi e contenuti se si vuole parlare con successo ad una platea che nutre convinzioni differenti o addirittura opposte.

Altrimenti, proprio come accade e come possiamo vedere con cadenza quotidina, la transizone ecologico-energetica per ampie fette dell’opinione pubblica rimarrà nella migliore delle ipotesi un vezzo da radical chic.

Comprendo bene che anche per non dilungarmi troppo sto “brutalizzando” il discorso, ma se si vuole parlare anche “a destra” bisogna avere un po’ di coraggio e usare argomenti “di destra”.

La Transizione energetica vista da destra? Sovranità energetica, Made in Italy, sicurezza nazionale

Sovranità energetica, indipendenza dai ricatti delle dittature straniere, garanzia di uno sviluppo libero da condizionamenti esterni, orgoglio e volontà di “potenza energetica” (eolico offshore), indipendenza sulle materie prime (litio e soprattutto sodio del Mare Nostrum), indipendenza sulla costruzione e gestione del vero petrolio del futuro (batterie), sviluppo industriale fortemente orientato alla produzione di energia e da questa sostenuto senza vincoli esterni, nuovo impulso al made in Italy industriale, Italia motore pannello e batteria d’Europa, padroni a casa nostra e non dobbiamo chiedere a nessuno, quando gli altri saranno nei guai fino alle orecchie noi saremo sicuri e all’avanguardia…

Si potrebbe continuare a lungo e non dubito che qualcunio stia gia un po’ sorridendo per gli esempi che ho portato, ma il sunto è che non mancano gli argomenti in grado di suonare bene anche ad orecchie dotate di differenti sensibilità.

Bisogna trovarli perchè ci sono, bisogna usarli perchè non si sta mentendo, si deve prendere atto che tanta gente (piaccia o no) per accogliere un’idea ha bisogno di vederne gli aspetti che gli sono più congeniali.

Idealismo e catastrofismo non aiutano la transizione

A oggi di tutto questo non vi è molta traccia nell’informazione generalista.

Si insiste su argomenti sacrosanti, ma che spesso suonano troppo intrisi di idealismo e alle orecchie di molti hanno un sapore un po’ indigesto se non stucchevole.

Si passa dallo spauracchio dell’apocalisse climatica a considerazioni a volte “petalose” circa un futuro migliore e più giusto, e magari senza farci mancare l’imperdibile critica all’occidente capitalista e il canonico accenno a qualsivoglia concetto di “redistribuzione”.

Perchè un “dagli al ricco o chi per lui” ci sta sempre bene, diciamolo. Nulla di palesemente falso sia chiaro.

E lo si fa con un accanimento che in fondo ha del commovente, ma che presso ampie fasce della popolazione non sposta di un millimetro la percezione della questione.

Anzi la rende addirittura antipatica, a furia di elogiare come imprescindibili cose che “non interessano” e che sottointendono un cambio di abitudini e stili di vita che in fondo nessuno ha chiesto (crudele, ma è così…).

Aggiustare la comunicazione per andare a prendere settori dell’opinione pubblica sempre più ampi non solo non è sbagliato, ma è cosa assolutamente normale per chi si occupa di questo tipo di dinamiche. Chiaro che va fatto con coscienza e con criterio, ma forse qualcosa va fatto se nel discorso pubblico l’unica vera alternativa è quella di continuare serenamente a dividersi in troglofossili e greencaxxari. (mi attribuisco la paternità del primo termine, il secondo in rete si trova a iosa…).

Lobby e complottisti? Da entrambe le parti

Detto questo, sono da sempre piuttosto scettico in merito a complotti e orchestrazioni.

Ognuno tira acqua al suo mulino, ci mancherebbe. Ma al mondo i mulini (gruppi di interesse) sono davvero tanti. E nessuno di loro è privo di mezzi e influenza. Per ogni complotto si può spesso intravvedere il “controcomplotto” e anche la dialettica “fossili vs green” non fa eccezione. Per una testata giornalistca che si schiera “contro” ce ne è un’altra che è a favore.

Idem dicasi per molti politici, segnatamente quelli di indole più populista. Questi infatti non dettano il comune sentire ma per definizione lo inseguono. Sono pronto a scommettere che, se la cosa portasse più voti, alcuni di loro sarebbero pronti a sposare l’auto elettrica e rinnegare la Nutella.

Penso che ci siamo capiti.

Più che la potenza di fuoco, conta la scelta dei proiettili

Quindi secondo me fare centro non è soltanto una questione di “potenza di fuoco”, ma anche e soprattutto di scelta dei proiettili.

Per concludere questi miei innocui vaneggiamenti sia chiarissima una cosa: se mi avventuro a fare tali considerazioni proprio su questo sito, che ringrazio per lo spazio che mi sta concedendo, è esattamente perchè su queste pagine tali argomenti sono dibattuti e analizzati.

Mi sento libero di parlare qui proprio perchè qui la questione è presa in esame.

Mi piace però pensare, quello sì, che queste mie considerazioni se ritenute valide possano trovare almeno un minimo di eco nelle tante occasioni di incontro e di discussione virtuale o “reale” che si creano grazie al lavoro della redazione di Vaielettrico.

Che si rifletta su questi aspetti e si ragioni sull’opportunità di adeguare un po’ la comunicazione alle mutate circostanze.

