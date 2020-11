Frascati offre 2.160 euro per l’acquisto dell’auto elettrica in cambio della rottamazione di un veicolo inquinante. Anche i piccoli comuni, il centro del Lazio ha 22 mila abitanti, puntano sugli incentivi. Per chi sceglie una ibrida plug-in ci sono a disposizione 1400 euro.

L’aiuto è cumulabile con il bonus statale e c’è tempo fino al 30 novembre per partecipare. La somma totale dedicata agli incentivi – 32.400 per le auto elettriche e 19.600 per le ibride plug-in – è limitata ma interessante per un ente locale di queste dimensioni. Inoltre vicino al paese ci sono due stazioni di ricarica fast (leggi qui).

Frascati finanzia 29 veicoli elettrificati

Con le risorse a disposizione il Comune potrà finanziare 15 auto elettriche e 14 ibride plug-in. Una piccola flotta a cui si aggiunge anche la sostituzione di alcuni veicoli comunali con mezzi elettrici e ibridi. L’obiettivo è la riduzione delle emissioni inquinati anche attraverso altre azioni finanziate grazie ai 200 mila euro di un bando della Regione Lazio. Si prevede anche l’installazione di un semaforo intelligente; la realizzazione di un software per l’analisi degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola per ridurre l’uso del mezzo di trasporto privato. In progetto anche la realizzazione di una piattaforma Car Pooling a disposizione dei cittadini e l’erogazione di un servizio Pedibus per

l’accompagnamento a piedi di gruppi di piccoli studenti.

Come partecipare al bando per l’auto elettrica o ibrida plug-in

Possono presentare domanda per il contributo tutte le famiglie della cittadina, si fa riferimento all’anagrafe comunale, eccetto i dipendenti dell’ente locale e dell’azienda speciale più tutti gli amministratori compresi i consiglieri comunali. E possibile cumulare l’incentivo locale con quello statale e c’è tempo fino al 30 novembre per partecipare. Qui al link dove scaricare il bando con tutte le informazioni, le procedure da seguire ei riferimenti utili.

LEGGI ANCHE: I nostri articoli della sezione incentivi

ATTENZIONE: Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube