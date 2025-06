Comune Trento: ricarica gratuita Be Charge fino al 30 giugno

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Se la Provincia di Trento ha chiuso il rubinetto degli incentivi all’acquisto delle auto elettriche (leggi), il Comune fa ricaricare gratis. Ma solo per un mese: fino al 30 giugno su tre colonnine Be Charge. Nella città in arrivo 23 stazioni di ricarica.

A Trento colonnine Be Charge gratuite, aperte a tutti e si ricarica senza App e tessera

Fanno festa per un mese i cittadini di Trento, ma anche per chi di passaggio in città, come annuncia il Comune fino al 30 giugno si ricarica gratis.

L’iniziativa promozionale, insieme a Be Charge, è più ampia e punta ad aumentare i servizi che per chi sceglie di muoversi a emissioni zero.

Partiamo da dove si può ricaricare gratis. Queste le indicazioni che si leggono sul post su Facebook: «In città sono disponibili tre nuove colonnine per la ricarica elettrica delle auto. Nei giorni scorsi ne è stata attivata una in via Grazioli, in prossimità dell’ex cassa malati». E qui la buona notizia: «Nei due stalli di sosta a disposizione, la ricarica sarà gratuita fino al 23 giugno».

Ma non è finita qui: «Altre due colonnine sono attive in piazzale Groff (1 colonnina con 2 stalli di sosta) e in corso Alpini lato ovest dopo l’Hotel Everest (1 colonnina con 2 stalli di sosta)». Qui il sostegno è più ampio: «Per entrambe la ricarica è gratuita fino al 30 giugno».

Si ricarica senza App e senza tessera, basta collegare il cavo

Ricarica gratuita e facile, anche per chi carica solo in casa e non è pratico di App e tessere. Il Comune informa: «In questo periodo le tre nuove colonnine saranno visibili solo su App Plenitude On The Road ma utilizzabili da qualunque utente in modo gratuito. Per avviare il servizio di ricarica basterà semplicemente attaccare il cavo, senza necessità di registrazione o autenticazione su app».

A Trento sono in arrivo 23 nuove colonnine distribuite in 18 siti

Le colonnine, realizzate e gestite dalla società Be Charge, sono frutto di un’iniziativa del Comune di Trento per la promozione della mobilità urbana elettrica che prevede la realizzazione di 23 colonnine distribuite in 18 siti. Più nel dettaglio: «Nelle principali cerniere di mobilità, parcheggi e in luoghi strategici per la vicinanza a servizi e poli attrattori».

A maggio è stata attivata una colonnina anche in via del Travai, a pochi metri da un distributore di benzina, e per un certo periodo di tempo è stato possibile ricaricare gratuitamente.

