Compro una Megane usata a queste condizioni? Boris, un lettore, sta programmando il suo passaggio all’elettrico e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“V i scrivo per chiedere un parere spassionato sulla bontà del mio piano d’acquisto. Sto programmando il passaggio all’elettrico. Vorrei capire se, numeri e necessità alla mano, la configurazione individuata sia davvero la risposta ideale per me. O se ci siano aspetti che sto sottovalutando:

Percorrenza e percorso – Percorro circa 22.000 km all’anno. Il mio tragitto quotidiano comprende 75 km A/R, svolti quasi interamente in superstrada a 90 km/h costanti. A cui si aggiunge l’uso nel weekend per gite fuori porta.

Percorro circa 22.000 km all’anno. Il mio tragitto quotidiano comprende 75 km A/R, svolti quasi interamente in superstrada a 90 km/h costanti. A cui si aggiunge l’uso nel weekend per gite fuori porta. Clima locale – Abito in una zona pedemontana del Nord Italia: inverni rigidi e temperature che scendono frequentemente intorno o sotto lo zero.

Abito in una zona pedemontana del Nord Italia: inverni rigidi e temperature che scendono frequentemente intorno o sotto lo zero. Infrastruttura di ricarica – Ho un garage privato in cui installerò una Wallbox da 7,4 kW e dispongo di un impianto fotovoltaico domestico privo di batteria di accumulo. Con cui conto di coprire la ricarica in diretta durante le ore diurne nei weekend e nei mesi estivi. Ho un budget compreso tra 20.ooo e 21.500€ Auto e allestimento target- Renault Megane E-Tech EV60 (60 kWh) usata (anno 2023-2024, con circa 20.000–30.000 km), in versione Optimum Charge (con caricatore AC a 22 kW e DC a 130 kW).

Renault Megane E-Tech EV60 (60 kWh) usata (anno 2023-2024, con circa 20.000–30.000 km), in versione Optimum Charge (con caricatore AC a 22 kW e DC a 130 kW). Budget- Budget d’acquisto compreso tra 20.000 € e 21.500 € sull’usato.