Compro Tesla incidentate, per ripristinarle o per i ricambi
“Compro Tesla incidentate. Ho letto un vostro articolo di una Model Y bianca che non riuscivano a rottamarla o vendere il relitto.. Bene, io sono un commerciante appassionato di auto, posso essere interessato all acquisto del relitto per ripristinarlo o acquisto per ricambi… Se può esservi utile contattatemi. 3283665783, indirizzo mail davide.cutrufo@yahoo.com . A presto“. Davide Cutrufo.
Risposta. Ci risulta che la Tesla in questione sia già stata rottamata .Pubblichiamo comunque la disponibilità di questo commerciante per chi si trovasse nella stessa sfortunata situazione.
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