Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il27 Giugno 2026
0

Compro Tesla incidentate

1 min



Compro Tesla incidentate, per ripristinarle o per i ricambi

cerco Tesla incidentate

Compro Tesla incidentate. Ho letto un vostro articolo di una Model Y bianca che non riuscivano a rottamarla o vendere il relitto.. Bene, io sono un commerciante appassionato di auto, posso essere interessato all acquisto del relitto per ripristinarlo o acquisto per ricambi… Se può esservi utile contattatemi. 3283665783, indirizzo mail davide.cutrufo@yahoo.com . A presto“. Davide Cutrufo.

Risposta. Ci risulta che la Tesla in questione sia già stata rottamata .Pubblichiamo comunque la disponibilità di questo commerciante per chi si trovasse nella stessa sfortunata situazione.

  • Come influisce il caldo torrido sui consumi di un’elettrica / VIDEO

Redazione
il27 Giugno 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

BYD davanti a Fiat e Citroen in Europa. Ma grazie all'ibrido

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!