Compro o noleggio? Senti il simulatore…

Compro o noleggio? L’interrogativo è sempre più diffuso e Zity, società di car sharing del gruppo Renault, ha sviluppato un “simulatore di risparmio”.

Compro o noleggio? In 5 minuti hai una prima risposta

Lo strumento permette a chiunque di effettuare una stima dell’importo che potrebbe risparmiare annualmente usando Zity per gli spostamenti. Invece di acquistare e pagare la manutenzione di un’auto di proprietà. E proponendo di valutare il risparmio in termini di costi e di emissioni inquinanti. Il “Simulatore di risparmio Zity” permette di valutare i costi connessi alla proprietà di un veicolo. Rispondendo ad alcune domande sulle abitudini di guida, gli utenti sapranno, in 5 minuti, se possono ridurre le spese optando per la mobilità condivisa. O quantomeno farsene un’idea. Dopo aver risposto al questionario, l’utente vedrà comparire sullo schermo l’importo che potrebbe risparmiare adottando questa modalità di trasporto. Con la quantità di emissioni di CO 2 evitata.

Costi, abitudini, confronto: una diagnosi in tre mosse