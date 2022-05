Compro o aspetto? Vorrei un 500 da 500 km…

Compro o aspetto? L’eterno dilemma ci viene riproposto da Sandro, che vorrebbe una citycar con 500 km di autonomia. Quando arriverà? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Compro o aspetto? Devo sostituire la mia vecchia Ypsilon, ma l’elettrico fa per me?

“Ho due domande da porvi, perché parlando con l’amico appassionato di auto con cui mi consulto sempre le idee mi si sono ulteriormente confuse, invece di chiarirsi. Premetto che ormai devo sostituire la seconda auto di casa, una vecchia Lancia Ypsilon, e l’idea di un’elettrica intriga un po’ tutta la famiglia. La prima domanda è: ci sono gli incentivi? Io avevo letto sul Corriere che erano stati approvati qualche giorno fa, ma l’amico mi dice che ancora non sono attivi. La seconda, più importante: sono davvero maturi i tempi per un’auto solo elettrica o è meglio aspettare che le batterie ti consentano di fare più km? In casa guidano moglie e figlio, prontissimi a usare le auto, molto meno a fare riferimento, incombenza che spetta sempre al sottoscritto. Non vorrei passarci le giornate. In soldoni: quando avremo una 500 con 500 km di autonomia?“. Sandro Masini.

Le batterie migliorano di anno in anno, ma 500 km…

Risposta. Sul primo punto ha ragione l’amico: il Consiglio dei ministri ha approvato gli incentivi, ma manca ancora un timbro per renderli operativi. Questo riguarda non solo le elettriche, ma in genere le auto con emissioni inferiori ai 135 g./km. Quanto al secondo punto, è vero che la tecnologia delle batterie migliora anno dopo anno. Ma per avere una 500e che fa 500 km con un “pieno” temo che occorrerà aspettare ancora a lungo. Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha appena pubblicato un grafico che mostra quanto è aumentata la densità energetica delle batterie dal 2008 al 2020. Da 55 wattora per litro si è a 450 wattora per litro, più di 8 volte. Ma non è che i costruttori tutti gli anni inseriscano batterie più capaci nelle loro auto nuove.

Compro o aspetto? Ricaricare può non essere un gran problema

La 500e, per esempio, è stata lanciata due anni fa e, nella versione di punta, ha sempre la batteria da 42 kWh, con autonomia omologata di poco più di 300 km. Un conto sono progressi che si fanno nei laboratori, un conto è l’industrializzazione. Bisogna intervenire sulla chimica delle batterie e sul software di gestione, il cosiddetto Battery Management System. Cosa che un costruttore come Tesla fa piuttosto di frequente e con una certa disinvoltura (il Model 3 Long Range è ormai oltre i 600 km di autonomia omologata). Mentre i marchi tradizionali sono un po’ più lenti a intervenire. La frequenza delle ricariche, comunque, non è detto che sia un gran problema. Se si dispone di un garage (o di un cortile) con una presa di corrente, basta connettere l’auto quando non la si usa. E, anche con normali potenze domestiche, in una notte si “rabbocca” una citycar per quel che basta per le normali percorrenze cittadine di una settimana.

— Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube —