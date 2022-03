Compro la VW ID.3 o aspetto la Trinity? E la e-Up…?

Compro la VW ID.3 o aspetto la Trinity, l’auto che la Volkswagen lancerà tra qualche anno? Ce lo chiede Federico. Alessia è invece interessata alla e-Up. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Compro la VW ID.3 o è meglio soprassedere in attesa del nuovo modello

“Vorrei avere delle informazioni riguardo al progetto Trinity di Volkswagen che dovrebbe arrivare nel 2026. Io sarei molto interessato ad acquistare una Id.3, però la tentazione di aspettare questo nuovo progetto mi attrae molto…Secondo voi varrebbe la pena aspettare ancora qualche anno? Voi cosa vi aspettate da quel progetto?“. Federico Bertocchi.

Compro la VW o…/ Il timore di scegliere troppo presto ti frena

Risposta. Il dilemma su quel che ti potrà dare in più un modello completamente nelle auto è sempre esistito: meglio comprare subito o aspettare?. Ma nell’elettrico il progresso è talmente rapido (batterie, ma non solo) da far sì che molti potenziali acquirenti si pongano il quesito di Federico. Queste auto sono computer con le ruote ed è un po’ il dilemma di chi deve cambiare l’i-Phone ed è disorientato dai continui arrivo di nuove versioni. Che cosa aspettarsi, dunque, dalla Trinity? La Volkswagen presenta questa auto con grande enfasi, come il modello che finalmente non avrà nulla da invidiare alle Tesla, anzi….Per produrla, ripartirà dal foglio bianco, costruendo una nuova fabbrica a Wolfsburg e inaugurando una nuova piattaforma tecnica, la SSP, con guida autonoma di livello 4, un gradino sotto il massimo. Da quel che se ne sa, però, non sarà un’auto delle stesse dimensioni della ID.3, ma decisamente più importante, come mostra anche lo schizzo messo in rete da VW.

Se la ID.3 la noleggiasse, invece di comprarla?

L’enfasi non riguarda solo contenuti dell’auto, ma anche tempi e modi di produzione. Finora il gap nei confronti di Tesla è stato enorme. Si calcola che, nella nuova fabbrica tedesca di Grunheide, Elon Musk costruisca un Model 3 in 10 ore, con 90 unità all’ora. La Volkswagen finora si è attestata su livelli di circa il doppio. Nel nuovo stabilimento di Wolfsburg a regime ogni Trinity uscirà dalla catena di montaggio negli stessi tempi, con un evidente impatto positivo sui costi e sul prezzo finale. Val la pena aspettare? Una soluzione salomonica ci sarebbe: invece di acquistarla, la ID.3 (o qualsiasi altro modello) si noleggia con contratto a lungo termine, 3 o 4 anni. A scadenza si deciderà se le EV in arrivo (Trinity, ma non solo) sono talmente “più avanti” da consigliare di restituire l’auto e puntare si qualcosa di più fresco. In genere questi noleggi sono più appetibili per chi ha la partita IVA, ma ci sono offerta accessibili a tutti.

Alessia fa 130 km al giorno “La Volkswagen e-Up è l’auto giusta per me?”

“Ho bisogno di una consulenza, sono stanca di sentire cose campate in aria. Devo acquistare l’auto e sto valutando di prendere l’e-Up! Perché ho un budget limitato a 20.000€ e perché, avendone urgenza, l’ho già a disposizione presso la concessionaria VW di fiducia. La scelta è caduta su quest’auto anche perché ho sempre guidato auto tedesche. E l’unica volta che ho cambiato (Peugeot 2008 elettrica) mi sono trovata malissimo in termini di guida e visibilità, oltre che di componenti plastici con scarsa sensazione di solidità. I quesiti principali sono legati al fatto che percorro 3.000 km al mese, in quanto lavoro a 65km da casa. Sulla ricarica avrei risolto perché in azienda potrei caricare alla presa schuko. Cosa che farei anche a casa (tra qualche mese metterei la wall-box…purché sia supportata dal contratto del garage!). Da quanto leggo sul web, in 8 ore dovrei completare la carica (visto che carico anche al lavoro, dovrei arrivare a casa con metà dell’autonomia). Il tragitto casa-lavoro è di 65km, 55km autostrada pianeggiante). La e-Up regge bene la guida in autostrada? Come si comporta con curve e vento? Dopo un anno di utilizzo avrà almeno 36.000km: come si comporta? La batteria perde autonomia? A quanti km sarebbe consigliabile cambiarla? Grazie 🙏🏻“. Alessia Z.

Risposta. In autostrada per la e-Up bisogna contare su un’autonomia reale di circa 150 km. Lo conferma il nostro test svolto sulla A22 da Paolo Mariano e lo confermano analoghe prove svolte da alcune testate straniere L’idea del rabbocco in azienda ci sembra quindi molto opportuno, per poter viaggiare serenamente anche al ritorno. Certo, disporre di un modello con una batteria più consistente (la e-Up ha una capacità netta di 32,3 kWh) la farebbe viaggiare più serena, ma se il budget è questo…Non ci sono problemi sul “reggere la guida in autostrada, anche con curve e vento”. Quanto alla perdita di autonomia nel tempo, impossibile fornire un dato unico e certo, dipende anche dall’uso che si fa dell’auto. La Volkswagen raccomanda di mantenere la batteria nell’intervallo di carica tra il 20 e l’80% (in alcuni modelli è addirittura possibile impostare un blocco oltre questa soglia). Con un uso corretto, la perdita nel tempo non dovrebbe essere tale da imporle di cambiare auto dopo pochi anni. E comunque è sempre possibile fare un test per vedere quanta capacità si è effettivamente persa.

