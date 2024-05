Compro la Tesla Y? Ho fatto due conti e…

Compro la Tesla Y? Paolo, un lettore, fatto due conti: vendendo la sua Skoda Kodiaq a benzina gli basterebbero poi 15 mila euro per il Suv Tesla. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Compro la Tesla Y? Ho fatto due conti, vendendo la mia Skoda Kodiaq…

“C iao a tutti, sono un lettore del vostro blog. Tempo fa feci anche una recensione di una Mustang Mach-E che testai per un fine settimana. Vi scrivo perché sto pensando finalmente di passare all’elettrico. Premetto, la mia situazione personale è ideale in quanto ho impianto fotovoltaico da circa 9kW con accumulo e wallbox. Annualmente abbiamo anche una extra produzione importante che non sfruttiamo e che quindi ci viene ricompensata con lo scambio sul posto. L’auto la usa mia moglie per tragitti solitamente brevi e con una percorrenza giornaliera al massimo di 60/70 km. E può eventualmente essere ricaricata a casa di pomeriggio grazie al sole quindi a costo praticamente zero. Attualmente ho una Skoda Kodiaq 1.5 benzina con la quale, in 3 anni e mezzo, ho percorso neanche 50.000 km e valutata in concessionaria 24.500€. Pertanto, per comprare una Tesla MY Rwd nuova mi basterebbero circa 15.000€ “ . iao a tutti, sono un lettore del vostro blog. Tempo fa feci anchedi unache testai per un fine settimana. Vi scrivo perché sto pensando finalmente di passare all’elettrico. Premetto, la mia situazione personale è ideale in quanto ho impianto. Annualmente abbiamo anche una extra produzione importante che non sfruttiamo e che quindi ci viene ricompensata con lo. L’auto la usa mia moglie per tragitti solitamente brevi e con una percorrenza giornaliera al massimo diE può eventualmente essere ricaricata a casa di pomeriggio grazie al sole quindi aAttualmente ho unacon la quale, in 3 anni e mezzo, ho percorso neanchee valutata in concessionariaPertanto, per comprare unanuova mi basterebbero circa

Ecco i conti che ho fatto nel confronto elettrico-benzina: dimentico qualcosa?

“ Ho scelto Model Y perché ha una spaziosità interna notevole (siamo in 5), per il rapporto qualità/prezzo e soprattutto perché mi piace. Ho fatto due conti, ma chiedo il vostro consulto per capire se i conti tornano o se tralascio qualcosa. Dunque, ipotizzando di tenere il Kodiaq per altri 6 anni, tra bolli (1.500€), tagliandi (750€) e benzina (12.800€ considerando una media di 13 km/l), verrei a spendere malcontati almeno 15.000€. Che guarda caso è proprio la cifra che mi separa dalla MY, con la quale spenderei zero per bolli (per 5 anni su 6), tagliandi e “carburante”. Ma poi ovviamente la MY la terrei almeno per ulteriori 2/4 anni e quindi arriverei ad averne anche un vantaggio economico tra i 4 e gli 8.000€ o forse più . Che ne dite, è ora di fare il passaggio o mi sfugge qualcosa? Attendo Vs consigli e anche quelli della community. Grazie mille.. “. Paolo Fagnani

Compro la Tesla Y? A queste condizioni non avremmo dubbi…