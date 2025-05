Compro la Tesla con lo sconto o aspetto i nuovi incentivi?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Compro la Tesla Model 3 con lo sconto di 4 mila euro o punto sui bonus statali in arrivo?

“Buongiorno a tutti! Vi seguo da quando ho in testa di comprare un’auto elettrica (nel mio caso una Model 3 Tesla), ma trovo difficoltà a convincere mia moglie in questa decisione. Comunque, apprendo che arriveranno gli incentivi statali, ma a me sorge un dubbio poiché non ho un’ auto da rottamare: attendo l’arrivo, sperando che non siano come quelli del 2024 che non si sono visti? O usufruisco dello sconto di 4.000 euro che Tesla applica al suo listino? Grazie di tutto“. Paolo De Leo

Occhio ai limiti annunciati per la concessione dell’incentivo

Risposta. Da quel che se ne sa i nuovi incentivi dovrebbero essere decisamente generosi (fino a 11 mila euro). Ma vincolati all’ISEE, il famigerato Indicatore della Situazione Economica Equivalente. E, soprattutto, alla rottamazione di un veicolo a benzina o gasolio vecchio e inquinante. Chi non è in grado di rispettare queste due condizioni (per l’ISEE il limite massimo è di 40.000 euro), forse farebbe bene a puntare sugli sconti offerti dai produttori. Anche perché questi sconti, nel momento in cui i nuovi incentivi entreranno in vigore, verosimilmente non verrebbero rinnovati. Già, perché ci penserebbe già il bonus statale ad assicurare un bel taglio dei listini. La Tesla Model 3, in particolare, verrebbe a costare 28.990 o 30.990 euro, a seconda se l’ISEE è inferiore a 30 o a 40 mila euro. Nel giro di pochi giorni la situazione dovrebbe chiarirsi, consentendo a chi si trova nel dubbio di Paolo di agire di conseguenza.

