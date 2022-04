Compro la Spring con gli incentivi in arrivo? Due lettori ci chiedono notizie e consigli sulla piccola Dacia, l’elettrica meno costosa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Compro la Spring o aspetto la Model 2?

“Salve, mi rivolgo a voi come esperti del settore per chiarirmi un dubbio sul mio primo acquisto su un auto elettrica! Visti gli incentivi che sono usciti, conviene aspettare l’uscita della Model 2 di Tesla o prendere già da subito una Dacia Spring? Grazie e complimenti per la pagina!“ . Claudio Degli Angeli.

Risposta. La Tesla Model 2 non esiste ancora e non si sa neppure se e quando Elon Musk deciderà effettivamente di produrla. Tutto lascia pensare che lo farà, viste anche le recenti dichiarazioni durante l’apertura della nuova fabbrica tedesca di Grunheide. Ma ci sembra difficile che possa arrivare in Italia prima di due-tre anni (minimo), anche se Musk ci ha abituato a grandi sorprese. Tieni conto poi che Dacia e Tesla operano in due fasce di mercato ben diverse. La prima è la marca low-cost del gruppo Renault e la Spring, auto molto spartana, è l’elettrica meno costosa in assoluto. La Tesla produce invece macchine premium, molto più care, e un eventuale Model 2 non costerà sicuramente meno di 30 mila euro, contro i 20 mila della Dacia.

Compro la Spring? A 15 mila euro la piccola Dacia può essere un affare?

“Nonostante lo scetticismo di moglie e figli, ho quasi deciso di sostituire una vecchia Punto (piena di bottarelle o, come dicono in casa, di “lividi”). Avrei pensato di prendere la Dacia Spring: ho visto che è quella che costa meno e per l’uso che ne faremo, in città, dovrebbe andare bene. Se ho fatto bene i conti, leggendo quel che avete scritto, dovrei spendere circa 15 mila euro, ma poi risparmierei spendendo meno per elettricità,manutenzione, bollo ecc.. È un’auto che consigliate? Posso chiedere uno sconto, oltre alla rottamazione?“. Mario Negri.

Ecco, in pillole, pregi e difetti dell’elettrica low cost

Risposta. Sullo sconto non scommetterei: in questa fase ci risulta che i concessionari Renault-Dacia siano a corto di auto da consegnare. E quindi poco propensi a venderle a prezzi ribassati, vista la richiesta che presumibilmente ci sarà con i nuovi bonus . Quanto al giudizio sulla Spring, conviene leggersi il resoconto dell’accurata prova fatta da Paolo Mariano percorrendo 2 mila km. Anche con un test nel terreno più ostico per i consumi di un’auto elettrica, la montagna. In pillole possiamo riassumere pregi e difetti:

PREGI . Sicuramente il prezzo, molto competitivo, e la piacevolezza di guida. E anche l’autonomia media, 230 km, non è male per un’auto che usi soprattutto in città.

. Sicuramente il prezzo, molto competitivo, e la piacevolezza di guida. E anche l’autonomia media, 230 km, non è male per un’auto che usi soprattutto in città. DIFETTI. Nei crash-test ufficiali, che “misurano” la sicurezza di un’auto in caso di incidente, ha preso solo una stella su 5. E la Dacia entro due-tre anni dovrebbe sostituire la Spring con un nuovo modello.

