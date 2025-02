Compro la Renault 5 base, ma la ricarica poi?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Compro la Renault 5 base e non ho problemi nell’uso quotidiano potendo ricaricare a casa. Ma in viaggio, in autostrada, che succede? Lo chiede Stefano. Vaielettrico risponde. Ricordiamo la mail per scriverci: info@vaielettrico.it

Compro la Renault 5, ma in viaggio troverò le colonnine giuste in autostrada?

“Mi sto interessando da un po’ all’elettrico e sto aspettando l’uscita della versione base della Renault 5 che, per caratteristiche e budget, sarebbe la mia preferita. Da quello che si legge, pare però che il modello base non potrà accettare le ricariche veloci (vi risulta anche a voi?). E questo mi apre un dubbio , accentuato anche dalla mia scarsa conoscenza delle colonnine di ricarica presenti in giro. Ho la possibilità di ricaricare da casa per l’uso quotidiano. Ma nei viaggi più lunghi non riesco a a capire se posso avere difficoltà. Vedo ormai in giro, specie in autostrada, molti punti di ricarica, ma non mi rendo conto se si tratta di quelle a corrente alternata o a corrente continua. Sapete indicarmi quanto mediamente sono diffuse le une e le altre? Le colonnine a carica rapida si possono utilizzare anche in ricarica lenta o no? Vi ringrazio in anticipo se vorrete rispondermi e vi ringrazio per il servizio che fate e per le vostre battaglie in difesa della giusta informazione“. Stefano Severi

Rifornire non è un problema, ma occhio all’autonomia…

Risposta. Risulta anche a noi che la R5 nella versione base (ancora non disponibile, ma in arrivo nel corso dell’anno) ricarica solo in corrente alternata, massimo a 11 kW. In viaggio occorre dunque tener presente che le soste sono piuttosto lunghe: un’ora di ricarica permette di inserire energia per coprire 50-60 km, non di più a velocità autostradale. Si tratta di una versione studiata per un pubblico che la usa come seconda auto, per spostamenti in città e dintorni. Con il prezzo più competitivo (circa 25 mila euro) e 300 km di autonomia, percorrenza che cala sensibilmente se la velocità è alta e il clima esterno è freddo. Quanto alla disponibilità di ricariche in AC, in genere tutte le stazioni in autostrada ne sono dotate, a partire dalle Free to X presenti nei rami gestiti da Autostrade per l’Italia.