Compro la Kia EV3 o ci sono problemi di ICCU? Un lettore è intenzionato ad acquistare il modello della Casa coreana, ma ha una preoccupazione…Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Compro la Kia EV3 o…/ “Che cosa si sa del problema?”

“Sono un soddisfatto e-driver da ormai 5 anni e vi seguo costantementesul canale Linkedin. A breve dovrò restituire al concessionario la mia affidabilissima Hyundai Kona 64kW 2021. Ho deciso di sostituirla con la KIA EV3 Earth 58/81kW. Nessun dubbio su qualità e prestazioni dell’auto. Ma sono un pò preoccupato per quanto riguarda la questione relativa alla conclamata difettosità dell’ICCU. È vero che il problema affligge soprattutto la piattaforma a 800V, ma da quel leggo, anche la 400V non ne è completamente immune. Sono giorni che raccolgo informazioni in rete. E non si parla di problema definitivamente risolto, ma piuttosto di aggiornamenti SW ed estensione di garanzia. Voi che siete sicuramente più sul “pezzo” avete qualche informazione più precisa in merito? KIA prevede un restyling del modello nel 2027 su cui ci sarà una ICCU completamente riprogettata?“ Forse chiedo troppo ma ci provo. Grazie per qualsiasi informazione riuscirete a darmi”. Tiziano DePaoli

Ecco quel che è successo e qual è la situazione

Risposta. A l’ICCU (Integrated Charging Control Unit) èl cuore pulsante del sistema elettrico. Con il compito fondamentale di gestire il flusso di energia che va dalla batteria ad alta tensione verso quella a 12V. Oltre a regolare la ricarica esterna. Quando questo componente va in tilt, l’auto perde la capacità di ricaricarsi. Nei casi peggiori, può arrestarsi improvvisamente durante la guida. Dopo alcuni problemi accusati, il gruppo Hyundai-Kia è intervenuto e sembra avere risolto il problema, che aveva creato diversi disagi. Estendendo a 15 anni la garanzia su questo componente in alcuni modelli. E prendendosi quindi carico di eventuali problemi per quasi tutta la vita utile dell’auto. Quanto alla EV3, nel 2026 ne è già stato venduto un migliaio di pezzi in Italia, con ottimi riscontri. E nessun problema di ricarica da ICCU a noi segnalato.