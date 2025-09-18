Compri e rivendi: con incentivi così ricchi ci guadagni…

Compri e rivendi: con incentivi così ricchi ci gaudagni, anche se dell’elettrico e dell’ambiente non te ne importa nulla. È quanto fa presente Valerio, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Compri e rivendi: con 11 mila euro di sconto è facile, no?

“C‘è un aspetto assurdo negli incentivi per le auto elettriche in arrivo di cui nessuno ha ancora parlato. O almeno a me così sembra. Il contributo statale è così ricco, 11 o 9 mila euro, da indurre tanti che all’elettrico non pensano proprio ad approfittarne. Comprando un’utilitaria per poche migliaia di euro, per poi rivenderla come usata appena le norme lo consentono. Credo dopo un anno. E magari, col guadagno, comprarsi una citycar nuova a benzina o appena ibrida. Ho lavorato troppi anni in una concessionaria per non sapere che sono in tanti a fare questi giochetti. Peraltro perfettamente legali. Mi meraviglia che chi ci governa non lo sappia e finisca per regalare soldi a chi non avrebbe alcun diritto. Perché non lo dite? Non dovreste difendere chi è veramente interessato all’elettrico?”. Valerio Boni

…la Leapmotor T03 la prendi a 4.900, “meno di una bici”

Risposta. È uno degli effetti perversi di una norma buttata giù in fretta, per impiegare i fondi rimasti inutilizzati per finanzare nuove stazioni di ricarica. In effetti con incentivi così consistenti i prezzi di alcune citycar elettriche arrivano a prezzi risibili. Facciamo alcuni esempi per chi può fruire del bonus massimo, 11 mila euro. La cinese Leapmotor, distribuita da Stellantis, ci gioca sopra e sul suo sito fa presente che la T03 la paghi meno di una bici, 4.900 euro. Ma non è l’unico esempio: la Dacia Spring 45 la porti a casa a 6.900, la DR 1.0 EV a7.900, la BYD Dolphin Surf da 8.490 euro. Ma le cose sono più complicati di come appaiono a prima vista. Ottenere gli incentivi rischia di rivelarsi un percorso a ostacoli complicatissimo. Devi avere un indicatore ISEE entro i 40 mila euro e vivere in un Comune incluso nell’elenco FUA, le famigerate Aree Urbane Funzionali. E adesso all’orizzonte si profila l’ulteriore complicazione dell’EcoScore, un punteggio di sostenibilità che metterebbe fuori gioco diversi modelli elettrici. Insomma, un bel pasticcio.