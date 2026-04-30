Compreremo solo auto cinesi? A questi prezzi…













Compreremo solo auto cinesi nell’elettrico? I costruttori europei non saranno mai in grado di produrre a prezzi competitivi? Vediamo…

Compreremo solo auto cinesi? Il mal di batteria degli europei

ID.Polo ha rilanciato questi interrogativi. E subito nei commenti al nostro articolo c’è chi fa notare che a questi prezzi (da 25-26 mila euro) ci sono auto cinesi con più autonomia, più prestazioni e più tutto. Il nodo, evidentemente, resta sempre quello delle batterie. Riuscirà mai l’Europa a raggiungere efficienza e costo delle celle pensate e costruite nel Far East? Quel che è successo negli ultimi anni non è incoraggiante, tra fabbriche chiuse e altre progettate e dismesse ancora prima di nascere. Come l’ex Fiat di Termoli, cancellata dall’alleanza a tre Stellantis-Mercedes-Total, la ACC. Per capire a che punto siamo con il made in Europe è interessante vedere a che punto è proprio ACC. Pochi giorni fa il n.1 Yann Vincent è stato ospite su BFM Business e ha fatto il punto sullo stato dell’arte di quello che doveva essere un big europeo: “Abbiamo forse mostrato un eccesso di ottimismo… Forse di ingenuità… Forse di arroganza, pensando che saremmo stati in grado di metterci molto rapidamente al livello dei cinesi“, ha ammesso. Ora finalmente ACC è nella fase di ramp-up, che precede la produzione vera e propria. La presentazione della nuovaha rilanciato questi interrogativi. E subito nei commentic’è chi fa notare che a questi prezzi (da) ci sono auto cinesi con più autonomia, più prestazioni e. Il nodo, evidentemente, resta sempre quelloRiuscirà mai l’Europa a raggiungere efficienza e costo delle celle pensate e costruite nel Far East? Quel che è successo negli ultimi anni non è incoraggiante, tra fabbriche chiuse e altre progettate e dismesse ancora prima di nascere. Come, cancellata dall’alleanza a tre, laPer capire a che punto siamo con il made in Europe è interessante vedere a che punto è proprio ACC. Pochi giorni fa il n.1è stato ospite sue ha fatto il punto sullo stato dell’arte di quello che doveva essere un big europeo: “Abbiamo forse mostrato un eccesso di ottimismo… Forse di ingenuità… Forse di arroganza, pensando che saremmo stati in grado di metterci molto rapidamente“, ha ammesso. Ora finalmente ACC è nella fase di ramp-up, che precede la produzione vera e propria.

“Sono partiti 20 anni fa, noi da 5. E qui c’è troppa fretta di risultati”

Ma Vincent non si fa illusioni: “È più difficile di quanto avessimo immaginato. Sono processi di fabbricazione molto complicati, serve tempo per padroneggiarli perfettamente”. Cinesi imbattibili, dunque? “Hanno iniziato 15-20 anni fa, noi da 5, e hanno acquisito esperienza, sono molto bravi. Ci vuole una costanza nello sforzo a cui gli europei non sono abituati. Vogliono risultati entro 3 mesi”. E c’è chi pensa che il confronto sarà impari anche in futuro. E che il ritardo sulla Cina non riguardi solo le batterie. Secondo l’ex n.1 di Renault Italia, Raffaele Fusilli, la Cina vince la partita ridisegnando la percezione stessa dell’elettrico. “Da anni discutiamo di 3 questioni: 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗮, 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼. Oggi CATL, BYD e Geely stanno attaccando esattamente questi 3 problemoni”, scrive su LinkedIn. Batterie sempre in primis: “𝗕𝗬𝗗 ne annuncia capaci di ricaricarsi in 9 minuti. 𝗚𝗘𝗘𝗟𝗬 parla di 10-80% in 5 minuti. CATL porta il concetto ancora oltre: 𝗱𝗮 𝟬 𝗮 𝟴𝟬% 𝗶𝗻 𝟯 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶 𝗲 𝟰𝟰 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶 . Qui in Europa possiamo anche progettare buoni motori elettrici, piattaforme,software, telai. Ma se il cuore economico, tecnologico e percettivo dell’auto resta in mano cinese…”.

E l’Italia? Fuori gioco, con altri 4 colli di bottiglia

E l’Italia in tutto questo? “In Italia il problema è ancora più evidente…Queste tecnologie, anche se disponibili domani mattina, incontrerebbero almeno 4 colli di bottiglia enormi. 1) 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗱 𝗮𝗹𝘁𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮. Una batteria che si ricarica in 5 minuti serve poco se il territorio non dispone di infrastrutture capaci di erogare potenze adeguate, in modo diffuso e affidabile 2) 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘁𝗲 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮. Non basta installare colonnine. Bisogna avere cabine, connessioni, potenza disponibile, accumuli, autorizzazioni rapide… 3) 𝗹𝗮 𝗯𝘂𝗿𝗼𝗰𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮. L’Italia vanta l’iter più lungo d’Europa per la messa in funzione di una stazione di ricarica, superando spesso i 24 mesi per l’allaccio alla rete, contro i 12 di Francia e Germania. 4) : 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮. Se ricaricare velocemente costa troppo, il vantaggio tecnologico viene percepito dal cliente come un lusso, non come soluzione di massa. E un Paese che non consente all’infrastruttura di crescere alla velocità della tecnologia rischia di diventare un mercato passivo. Compra auto, compra batterie, compra colonnine, compra software”, conclude Fusilli.

Compreremo solo auto cinesi? Purché non si faccia indigestione di marchi…

Sul fatto che la Cina sia più avanzata nelle batterie rispetto all’Europa nessuno ha dubbi. Qualche perplessità c’è sulla pletora di marchi di Pechino in arrivo in Europa. Un numero tale da confondere le idee ai clienti europei, con inevitabili ripercussioni nelle vendite. “A forza di moltiplicare i nomi, le promesse e i posizionamenti, il mercato diventa difficile da decodificare, anche per coloro che lo seguono da vicino”, ha scritto su Numerama Rapahelle Baut, giornalista francese che segue da vicino l’avanzata cinese. “La proliferazione di sottomarchi accentua ulteriormente questa confusione. Volendo occupare tutti i segmenti, il rischio è soprattutto di diluire la loro identità. Avranno bisogno di molto olio di gomito, di perseveranza e buon posizionamento prezzi per emergere dalla massa”. In questo caos avere prodotti migliori potrebbe non bastare? “Lanciare un marchio è, in fondo, solo la parte più semplice. La vera posta in gioco inizia dopo. Devi costruire una rete di distribuzione, attirare clienti, garantire servizi post-vendita credibili, ispirare fiducia nel tempo… Su questo il mercato europeo è implacabile“.