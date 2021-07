Comprerei la Volkswagen ID.3, ma…/ Vaielettrico risponde

Comprerei la Volkswagen ID.3, “ma non c’è più la versione che avevo scelto”, ci scrive Roberto. Vaielettrico risponde (con il parere della Casa). Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

Comprerei la Volkswagen, ma con ricarica a 100 kW

“Sono un vostro assiduo lettore che vorrebbe al più presto entrare nel mondo delle auto elettriche. Stavo aspettando l’incentivo ISEE per acquistare una Volkswagen ID.3 City. Mi sembrava un ottimo compromesso, visto che rientra nell’incentivo, ha una buona autonomia e sopratutto ha di serie la ricarica rapida a 100 KW. Andando sul sito VW, però, nel configuratore non la trovo più e trovo invece motorizzazioni con nomi diversi. Dei quali il più economico è il Pure Performance, che però ha la ricarica rapida solo a 50 KW. Che voi sappiate la VW ha cambiato motorizzazioni? In tal caso potrebbe aver perso un cliente, in quanto per me la ricarica a 100 KW è un requisito essenziale…Ritengo infatti che l’autonomia non sia importante, ma che faccia la differenza la possibilità di ricaricare in un tempo tipico da sosta in autogrill. In alternativa quali auto consigliereste con carica rapida nella stessa fascia di prezzo o inferiore?“. Roberto Palermo

Che cosa suggerisce la VW, da noi interpellata

Risposta. Abbiamo girato il quesito alla Volkswagen, che ci ha confermato che la versione City è in effetti stata “trasformata” nella Pure Performance. Togliendo Comfort Pack e ricarica fino a 100 kW e riducendo il prezzo di 1.500 euro. Questo per lasciare maggiore possibilità di scelta ai clienti. Ritenendo che con quel taglio di batteria (48 kW) che la maggior parte dei Clienti non sia così “legata” ai 100 kW di velocità di ricarica. L’alternativa percorribile, suggerita da VW, è “ricrearsi” la City ordinando una Pure Performance con caricatore da 100 kW e Comfort Pack (rispettivamente 685 +855= 1.540 euro). Sul resto: purtroppo al momento non siamo in grado di dire se e quando entrerà in vigore il famoso sconto del 40% con ISEE sotto il 30 mila euro. Quanto alle alternative, non ci risultano auto che ricaricano oltre i 50 kW nella fascia di prezzo che Le interessa. Infine: ci piacerebbe sapere che cosa pensano i lettori della sua idea che non è importante avere grandi batterie (e autonomie), ma piuttosto ricaricare velocemente.

