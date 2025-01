Compravendite auto, in aumento del 25% le operazioni sulle piattaforme on line

L’aumento delle compravendite di auto, sia nuove che usate, sulle piattaforme on line bypassando il concessionario. Un passo avanti verso l’auto a guida autonoma, ma meno rapido di quanto era previsto. Le nuove politiche delle case automobilistiche per aumentare la quota di immatricolazione delle auto elettriche. Sono le principali tendenze automotive per il 2025. Il tutto nel quadro nell’adattamento alle nuove regole Ue sulle emissioni.

Il 2024 è stato un anno non poco critico per il settore automobilistico. Tra crisi delle catene di fornitura, rincari delle materie prime e nuove regole imposte dai legislatori. Con l’Unione Europea, in particolare, decisa a eliminare gradualmente i veicoli a combustibili fossili entro il 2029. Mentre le case automobilistiche costrette ad accelerare la transizione verso l’elettrico.

E come si annuncia il 2025? Come un anno “di transizione e consolidamento, caratterizzato da tendenze ce ridefiniranno le nuove dinamiche del settore influenzate dai cambiamenti tecnologici, dalle esigenze ecologiche e dall’evoluzione dei comportamenti dei consumatori“. Lo sostiene Carvago, leader tra le piattaforme on line di compravendita di auto usate in Europa. Gli esperti della società, in base ai dati disponibili sulla piattaforma, hanno individuate cinque tendenze che caratterizzeranno l’automotive nell’anno appena iniziato.

Auto elettriche, in Europa rappresentano solo una quota del 20 per cento, con la domanda inferiore alle previsioni

Le nuove norme europee sulle emissioni, che prevedono sanzioni economiche in base alle vendite di veicoli benzina e diesel, metteranno alla prova i produttori nel 2025. L’adozione delle auto elettriche è tuttavia più lenta del previsto: la quota di mercato si attesta sotto il 20%. E in Italia è stata anche più bassa. Come sottolinea il report di Carvago “modelli come la Fiat 500e e l’Audi Q8 e-tron hanno subito battute d’arresto produttive a causa della domanda inferiore alle attese. Per affrontare la situazione, le case automobilistiche stanno rivalutando i loro ambiziosi piani di elettrificazione. Mentre a Bruxelles si discute di un possibile allentamento delle normative”.

Crescono gli acquisti in line sia del nuovo che dell’usato

La tendenza più significativa del 2025 nella Ue riguarderà le attitudini dei consumatori. Il commercio elettronico di auto è destinato a crescere rapidamente, con una maggiore adozione dell’acquisto online sia per veicoli nuovi sia usati. Carvago prevede che il 2024 si sia chiuso con un aumento del 25% delle vendite digitali nel 2024. E il trend continuerà nel 2025. “L’acquisto di auto online diventerà la nuova normalità”. afferma Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l’Italia.

Guida autonoma: un futuro non proprio così vicino

Novità anche per quanto riguarda le auto a guida autonoma. La quale, nonostante anni di promesse, resterà però lontana dall’adozione di massa. “Molte grandi case come Ford, Volkswagen o General Motors – spiega ancora Carvago – hanno ridotto gli investimenti nei sistemi completamente autonomi, concentrandosi invece su tecnologie di assistenza avanzata. Questi sistemi, pur chiedendo ai conducenti di restare attenti alle condizioni del traffico, possono gestire alcune attività come il monitoraggio delle condizioni di viabilità in autostrada o la gestione degli ingorghi“.

Mobilità come servizio: dallo sharing al trasporto pubblico

Infine, a prendere sempre più piede nell’anno appena iniziato sarà il fenomeno della Mobility as a Service (MaaS). In pratica, l’integrazione dei sistemi di trasporto delle aree metropolitane in un’unica piattaforma digitale: dalle auto e due ruote in sharing ai mezzi pubblici fino ai sistemi di pagamento. Obiettivo: una maggiore sostenibilità della vita nelle città. “Gli ostacoli principali includono la complessa integrazione di diversi sistemi di trasporto, l’insufficiente interoperabilità dei dati e la mancanza di quadri normativi unificati tra gli Stati membri”

