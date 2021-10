Comprarle e mantenerle: elettriche sempre più convenienti secondo il Car Cost Index 2021 realizzato da LeasePlan, uno dei maggiori noleggiatori europei.

Comprarle e mantenerle: VW ID.3 meglio della Golf

Il Car Cost Index annuale di LeasePlan (6° edizione), è un’analisi approfondita che rivela il costo totale di proprietà (TCO) di un veicolo in 22 Paesi europei, Italia inclusa. Comprende carburante/energia, deprezzamento, imposte, assicurazione e manutenzione. I costi sono ponderati sui primi quattro anni di proprietà e presumono un chilometraggio di 30.000 km all’anno. E rivelano che i veicoli elettrici (EV) compatti e di medie dimensioni siano oggi completamente competitivi sul piano dei costi con i veicoli a benzina e a diesel. Se prendiamo a riferimento un’auto come la Volkswagen ID.3, per esempio, vediamo che anche in Italia il TCO è più conveniente della Golf nelle diverse versioni. L’elettrico presenta un costo mensile (compreso l’ammortamento del costo dell’auto) di 640 euro. Per la versione a benzina siamo a 813, per il diesel a 785, per l’ibrida plug-in a 828.

“I costi delle EV calano, ma servono più ricariche”

I conti di Leaseplan sono particolarmente significativi perché non tengono conto solo del prezzo d’acquisto, il riferimento che molti di noi considerano nella scelta dell’auto. Dentro c’è proprio tutto quello che spenderemo in 4 anni, soldi che usciranno comunque dalle nostre tasche. E anche nel cosiddetto segmento D2, quello di auto premium come Tesla Model 3 e Y, BMW Serie 3, Audi A4 ecc., i numeri del Car Cost Index danno ragione all’elettrico. “Questo report è un campanello d’allarme per i politici“, avverte Tex Gunning, CEO di LeasePlan. “I veicoli elettrici hanno finalmente superato il punto di svolta nella convenienza di prezzo e si trovano ora a essere competitivi in termini di costi in tutta Europa. Ma l’azione dei governi verso le infrastrutture rimane tristemente inadeguata. Finché le stazioni di ricarica non saranno onnipresenti, quanto le stazioni di benzina sulle strade, l’Europa non ha alcuna speranza di raggiungere lo zero netto nelle emissioni”.

