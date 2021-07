Comprare ora o aspettare che prezzi e batterie…?

Comprare ora o aspettare che i prezzi delle auto elettriche scendano e le batterie diventino più performanti? Questo è il dilemma, con tutto quel che si annuncia…

Comprare ora…/ In arrivo auto migliori e meno costose

Per decenni siamo stati abituati a vedere la tecnologia delle auto progredire lentamente. Prestazioni, consumi…si avanzava per piccoli passi. Con l’elettrico tutto cambia: l’innovazione ha un ritmo molto più vicino a quello dell’elettronica di consumo. E ogni volta che una Casa annuncia i programmi di qui al 2025 (solo 4 anni), ci si accorge che dietro l’angolo c’è proprio di tutto. L’ultima in ordine di tempo è stata la Renault a spiegare che con nuove batterie, piattaforme e motori i prezzi caleranno parecchio.Non a caso la presentazione è stata ribattezzata Eway ElectroPop, dove Pop sta appunto per popolari, intesi come prezzi. Stando ai calcoli esposti dalla Casa francese, si può stimare che i nuovi modelli in arrivo dal 2023, R5 e R4 in primis, avranno costi inferiori di almeno il 20%. In grado di assorbire anche l’eventuale ridimensionamento, se non l’eliminazione, degli incentivi. Che fare, dunque: comprare ora o aspettare che…?

Perché questi annunci? Perché spiazzare i clienti?

Annunci simili a quelli di Renault sono stati fatti da Volkswagen nel Power Day di metà marzo. Ovvero: standardizzazione delle celle delle batterie per ridurne i costi fino al 50%. Aumentandone al contempo la performance e l’autonomia fornita all’auto. C’è da scommettere che Stellantis farà annunci dello stesso tipo, nella presentazione dell’8 luglio. Per non parlare di Tesla, che alle promesse ha già unito i fatti, con il rendimento delle batterie e delle auto in costante evoluzione negli ulti anni. Lecito chiedersi: perché tutti questi annunci, se il rischio è poi quello di iniettare incertezze sul timing giusto per l’acquisto nei potenziali clienti? Le grandi aziende di oggi sono mondi complessi, che guardano con attenzione anche all’andamento del titolo in Borsa. E questi annunci hanno un effetto miracoloso sui listini: le azioni salgono, sull’aspettativa di grandi successi futuri. Con uno storytelling in cui il patron di Tesla, Elon Musk, è maestro riconosciuto…

SECONDO NOI. Sta succedendo nelle auto quel che è accaduto negli anni con gli iPhone di Apple. Ogni nuovo modello era atteso come un prodotto rivoluzionario rispetto ai precedenti. Le Case auto si sono adeguate a questo approccio: invece di tenere gelosamente segrete le novità in arrivo negli anni, le sbandierano in ogni dettaglio. E il timore di acquistare un’auto a rischio invecchiamento precoce aumenta…