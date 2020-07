Comprare la VW ID.3? “Un deludente percorso a ostacoli”

Il prezzo finale, al netto di tutto, è di 38.740€.

A questo punto chiamo il mio referente presso la Concessionaria di Torino che mi conferma un appuntamento per il 22 successivo. Mi viene presentata una offerta quotata “definitiva” sulla quale mi viene chiesta conferma pressoché immediata di accettazione. Con deroga (offerta dalla concessionaria, non da VW) di rescissione del contratto se valutazione e prova della vettura (2° settimana di luglio) non sono di mio gradimento. Ovviamente con la restituzione dei 1000€ di pre-booking !

Il prezzo definitivo, Iva compresa e al netto di ecobonus (4.000€) e sconto (1.058,36), è fissato per 38.740€. Parallelamente, per avere un valore netto, finale dovranno considerarsi i 2000Kw di ricarica e la wall box in omaggio per complessivi 1.300/1.500 €. Il mio referente, poi, mi riferisce che il prezzo definitivo potrà essere soggetto a variazioni dovute a modifiche su agevolazioni IPT per vetture elettriche del Comune di Torino. E ad eventuali incrementi di valore ecobonus.

Software incompleto alla consegna, ma tre rate gratis

La conferma a questa offerta, con finanziamento “Progetto Valore Volkswagen” – l’opzione di pagamento più gradita dalla casa costruttrice – mi farà accedere al 1st Mover Club. Il che mi consentirà di ritirare la vettura a settembre con circa un mese di anticipo rispetto alle normali consegne, previste per fine ottobre. E di condividere le mie esperienze di “collaudatore sul campo” con gli altri utenti 1st Mover e la Volkswagen…

A settembre mi sarà consegnata (per ora forse) una vettura che non disporrà di una versione completa del software per il mio modello Plus. Mancheranno la funzione App Connect e l’uso di Apple Car Play/Android Auto Mirrolink, oggetto di aggiornamento nei mesi successivi. Per il modello Max mancherà anche una parte della Realtà aumentata Head-Up-Display. A fronte di queste “limitazioni”, saranno però abbuonate le prime 3 rate di pagamento del finanziamento “Progetto Valore Volkswagen”. Lascio la concessionaria dopo un’oretta, oltre ad aver firmato una decina di fogli, fotocopie di documenti e carta di credito ed altre burocrazie. Seguono mail e telefonate per la regolarizzazione delle voci “ecobonus” e “pre-booking” nei documenti contabili finali.

Giudizio finale: si è persa una grande occasione

Considerazione in chiusura. Certamente potrò utilizzare una vettura, a quanto si legge (non ho ancora avuto occasione di provarla), molto innovativa. In molti di noi, immagino, l’acquisto di un prodotto tecnologico di queste caratteristiche può configurare aspetti compulsivi da analisi di un buon terapeuta. Ma mi sono assoggettato a una procedura di acquisto lunghissima e inaccettabile per una azienda di primaria importanza come Volkswagen. In tempi in cui l’acquisto on line ha orami una posizione prevalente, accettare tempistiche e burocrazie di questo genere ha dell’incredibile. Il mio fascicolo di acquisto per comprare la VW ID.3 consta oggi di una quindicina di fogli!. L’introduzione sul mercato di un modello di queste caratteristiche – “l’elettrica del popolo” – avrebbe dovuto comportare un’ analisi su tecniche di vendita meno primitive. Si presenta un modello con un anno di anticipo e poi sia lasciano trapelare voci su difficoltà configurazioni software. Si chiede la fiducia a potenziali clienti chiedendo un pre-booking e li si lascia alla ricerca di informazioni per mesi. Viene ipotizzato inizialmente un prezzo di attacco intorno i 30.000€ e così non è stato. Al di là della indubbia validità del prodotto, di cui sono certo, era il momento di innovare su tutti i fronti. E credo si sia persa una grande occasione.

–— Qui la scheda delle tre versioni di lancio della VW ID.3. Qui gli ultimi aggiornamenti sul problema del software. E qui il sito ufficiale del nuovo modello