Comprare la Kia EV6? Sentiamo Matteo Valenza…

Comprare la Kia EV6? Sentiamo il nostro amico Youtuber Matteo Valenza che, dopo un primo approccio, ha voluto provare su strada il Suv elettrico coreano.

Comprare la Kia EV6? Ricarica all’80% in 18 min.

Partiamo dalle misure, per capire se fa al caso vostro (e al vostro garage). La EV6 è lunga 468 cm, alta 155 m e larga 188 m, con un passo di 290 m. Il baule è abbastanza ampio, 520 litri, che salgono a 1320 con i sedili dietro ribaltati. Molto comodo anche il vano per stivare i cavi di ricarica. Il frunk c’è, anche se un pò piccolo, lo troviamo da 52 o 20 litri in base alla motorizzazione e trazione scelta. KIA EV6 è disponibile con trazione posteriore o integrale, con batteria da circa 78 kWh. La potenza varia da 168 kW/229 Cv fino ai 430 kW/530 CV, della versione più veloce, la GT, capace di sprigionare 740 Nm di coppia. Entrambe le versioni ricaricano fino a 800 V, con possibilità di salire dal 10% all’80% in soli 18 minuti, accettando fino a 250 kW di potenza. Per quanto riguarda invece la ricarica lenta, l’EV6 arriva fino ad 11 kW.

Comprare la Kia EV6? Tecnologia Vehicle-to-load

Da segnalare la disponibilità della tecnologia Vehicle-to-load, particolarmente apprezzata da Matteo. La batteria della EV6 può erogare energia attraverso una presa universale da 220 V all’esterno dell’auto e dietro sotto al sedile. Arriva fino a 5,6 kW, potrebbe dare energia a una casa intera o ricaricare un’altra auto elettrica rimasta allo 0% di batteria… Il design esterno è particolare: la linea che parte dallo splitter frontale, percorre tutto il lato e chiude sul posteriore, dove è presente un unico faro. Particolari anche i gruppi ottici anteriori, racchiusi in una grande fascia nera. Quanto agli interni, Matteo approva la scelta di utilizzare display da 12”. “Scelta ancora più azzeccata quella di racchiuderli in una cornice nera“, dice. Sul display, dietro al volante, trovi tutti i dati di guida: tachimetro, mappe, la data, contachilometri e notifiche degli assistenti di guida. Sulla destra altro display da 12”: puoi interagire con l’infotainment, piuttosto completo, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Head-up display direttamente sul parabrezza

Scendendo un po’ più sotto dei due display, troviamo le bocchette manuali dell’aria condizionata e alcuni pulsanti touch con varie funzioni. Oltre agli schermi più grandi, sul parabrezza trovi un head-up display, che mostra le info di navigazione. Scendendo ancora, trovi il tunnel centrale, con il freno di stazionamento, il selettore di marcia, il porta lattine, il porta oggetti e il caricatore wireless per i telefoni. E arriviamo al pulsante di avviamento e spegnimento: Matteo si chiede perché Kia si ostini ancora ad inserirlo. Tutto il sistema è keyless, basta avere la chiave in tasca, l’app istallata sul telefono e non c’è bisogno di altro. A livello di sicurezza Kia EV6 non è seconda a nessuno. Con guida autonoma 2° livello, assistenza angolo cieco, cruise control adattivo, parcheggio automatico tramite chiave, frenata d’emergenza. Pacchetto completo e di serie.

Via alla guida, con la versione GT Line in modalità Sport

Matteo ha provato la versione GT line, con due motori e batteria extended-range. Il voltante è tondeggiante sopra e ben tagliato sotto. Al momento di partire, Matteo imposta la modalità Sport (le altre opzioni sono Eco e Normal). C’è un selettore sul volante che permette di passare da una modalità all’altra con facilità. È possibile regolare la frenata rigenerativa con le palette poste dietro al volante. Matteo ha imposta il livello 0. Rilasciando completamente il pedale dell’acceleratore, l’auto “veleggia” sulla strada. Questa modalità è consigliabile quando si va in autostrada. Quando si è in città, è ovviamente preferibile utilizzare gli altri livelli fino al livello massimo, l’i-pedal drive, che rallenta completamente l’auto. Utilizzando questo tipo di frenata, consumi molto meno. Permette di fare un viaggio più tranquillo e rilassato, conferma Matteo, perché non c’è bisogno di premere continuamente il pedale del freno.

Giudizio finale positivo: “Che accelerazione…”

“L’accelerazione c’è tutta!”, dice soddisfatto Matteo. Inoltre, l’auto non si “alleggerisce” sul davanti. L’acceleratore è pronto, c’è un minimo Lag, ma è comunque apprezzabile. La EV6 non ha le sospensioni adattive, probabilmente le vedremo nel modello GT, al momento configurabile, ma non prenotabile. La tenuta di strada è buona, il sistema di controllo di trazione ha un buon ingresso e il tempo di reazione decisamente positivo. Matteo si diverte e commenta: “Cambi di direzione repentini, la sospensione anche essendo morbida si corica un pochino, ma l’auto è divertente da guidare!“. Nella prova di frenata in curva, l’auto non si scompone. Le ruote stridono, ma la tenuta è ottima. I prezzi? Partono da 49.900 euro per la versione con motore posteriore e batteria da 78 kWh, fino ad arrivare alla versione GT con trazione integrale da 69.500. Giudizio finale: la qualità c’è, il prezzo pure. Auto ottima, di costruzione e assemblaggio.

