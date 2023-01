Comprare elettrico? Quando converrà sul diesel…

Comprare elettrico? Solo quando arriverà ad essere può conveniente del diesel: è il ragionamento di Stefano, un lettore perplesso anche sulle rete di ricarica.

Comprare elettrico? Quando ci sarà un vantaggio pratico, a parità di prestazioni…

“Vi sti gli elevati costi dell’energia e gli elevati costi delle auto elettriche in termini economici è veramente conveniente un auto elettrica? Perché ok il minore inquinamento, ma c’è bisogno anche di risparmiare. Oggi un auto diesel usata costa poco, garantisce molta autonomia e le emissioni sono contenute. Esistono auto di categoria come una Audi A3 che costi come un Audi A3 e con un autonomia di almeno 1.000 km con un pieno? Perché forse macchine che costano il doppio di un A3 diesel lo garantiscono anche, ma appunto la spesa iniziale è insostenibile. Per passare all’elettrico le auto dovrebbero costare meno a parità di prestazioni, altrimenti non conviene. Per chi compra deve esserci un vantaggio in termini economici e pratici o quantomeno costare uguale. Per non parlare che vado spesso al Sud e non saprei dove ricaricare un auto. Quando converrà veramente l’elettrico al posto di un diesel? Grazie “ . Stefano Gurini

No, non esiste una EV con 1.000 km di autonomia, però…