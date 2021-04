Compra la Ford Mustang elettrica e lo minacciano di morte

Compra una Ford Mustang Mach-e, l’elettrica della Casa di Detroit, e lo minacciano di morte. Lui si chiama Sergio Rodriguez, un ex militare americano.

Compra la Ford Mustang e gli estremisti di Tesla…

Sergio non è tipo da spaventarsi_ è un ormone che a 41 anni è già un veterano dell’esercito americano. Ha prestato servizio due volte in Iraq ed è specializzato nello smaltimento di ordigni esplosivi: ora fa l’appaltatore, sempre nel settore militare, e vive a Saint Marys, in Georgia. Non una mammoletta, insomma. Eppure pure lui è rimasto spiazzato quando, ai suoi commenti entusiastici sulla Mustang Mach-e ritirata il 29 marzo, sono seguite sui social addirittura minacce di morte. Firmate da sedicenti proprietari di Tesla che, evidentemente, hanno perso il senso della misura nella rivalità che ormai sembra opporre la marca di Elon Musk al resto del mondo. Una rivalità assolutamente sana (e anche divertente) finché resta nei limiti del confronto. Ma totalmente folla se lasciata in mano ai soliti leoni da tastiera. “Ma questo è il 2021, dopotutto. Nessuno sembra sorprendersene molto“, commenta desolato il Detroit Free Press, il giornale che riporta la notizia.

I leoni da tastiera ai tempi dell’auto elettrica

Rodriguez ha deciso di raccontare quel che gli stava capitando dopo avere letto le lamentele di un venditore di una concessionaria Ford di Cleveland, Ohio: “Tutti questi fan di Tesla ci contattano dicendo quanto odiano il Mustang Mach-E ecc. ecc“. Si sa che attorno alla figura di Elon Musk è nata una specie di culto, legato alla genialità e al carisma del fondatore della Tesla. E che in tutto il mondo sono nati Club che hanno creato una community che va ben al di là di essere clienti di una marca di automobili. È uno dei punti di forza del brand di Fremont, che non ha neppure bisogno di spendere un dollaro in pubblicità, tanto efficace è il passaparola dei suoi fans. Purtroppo, come sempre più spesso accade di questi tempi, c’è poi chi esagera e si lascia andare a queste intemerate. Sono solo minacce a parole e il soldato Rodriguez non è uno da farsela sotto. Ma fanno comunque riflettere.

————————————————————————————————–