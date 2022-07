Complotto contro il metano, per costringerci all’elettrico

Complotto contro il metano: Lorenzo è convinto che dietro l’impennata dei prezzi del gas per le auto ci sia una macchinazione per favorire l’elettrico. La nostra risposta. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Complotto contro il metano / Ho risparmiato 22 mila euro, poi è arrivata la stangata

“V orrei un vostro feedback sulla mia esperienza, da “metanautista” a “elettrautista” per così dire… Esattamente 17 anni fa, nel 2005, mi davano del matto quando dicevo che avrei trasformato a metano la Xsara Picasso 1.6 benzina nuova appena acquistata. Era una fine serie, stava subentrando la C4, e con quell’auto prevedevamo di percorrere 10-12.000 km all’anno. Mi davano del matto perché “cercare il distributore è una palla”, poi il rifornimento è lungo, poi se devi fare un sorpasso te lo scordi… E invece… 16.000 euro pagati (impianto compreso) e 22.000 circa risparmiati rispetto alla benzina fino a quando me ne sono liberato vendendola per 1.000 euro. Ora, ed ecco l’ipotesi del complotto, ho la netta sensazione che si stia sacrificando il comparto del metano per alimentare quello dell’elettrico “.

L’identikit del “metanautista” è perfetta per l’auto elettrica

“ Ecco l’identikit del metanautista:

1 – vuole risparmiare e inquinare di meno

2 – se ne frega se si deve sbattere un po’ per cercare il distributore (ora sono tanti, ma andiamo a gas fin da quando ero bambino, quando bisognava uscire dall’autostrada e chiedere al casellante: “dov’è il metano?” E quello ti dava le indicazioni

3 – se ne frega se deve fare un sorpasso e l’auto risponde picche

4 – se ne frega di correre in autostrada

5 – se ne frega di avere un’autonomia limitata e pianifica i viaggi senza problemi. Per inciso: Slovenia, Ungheria, Slovacchia e Austria girata tutta a metano con 300 km di autonomia e gli unici 20 km a benzina li ho fatti in Friuli!.

Mmmmhhh… guarda un po’… corrisponde in molti punti a quello del…. eh si, a quello dell’ “elettrautista”! Ora, se quadruplichi il prezzo del metano al distributore (a Belluno siamo a 3.6 euro al kg) il povero metanautista che farà mai? Se non ha abbastanza soldi da parte gira a benzina sperando in tempi migliori, altrimenti… passa all’elettrico! “.

Abbiamo preso una Zoe usata in società col vicino

“ Credo proprio che si sia scelto di sacrificare un comparto (costruttori e manutentori di impianti, distributori, gamme a metano) per aumentare le elettriche in circolazione. E guarda caso è la prima cosa che ho fatto anch’io: Renault Zoe del 2013 con 100.000 km per 7.100 euro in società col vicino di casa, anch’egli metanautista. Più pochi mesi dopo BMW i3 con Range Extender del 2015 con altrettanti km, pagata 16.000. Che ci consente di fare spostamenti lunghi senza ansia da ricarica (350 km con il pieno di batteria + 10 euro di benzina). L’auto a metano, una Touran ecofuel 2.0 del 2007 acquistata usata nel 2019, l’ho messa a “riposo” interrompendo l’assicurazione (il bollo è trascurabile, 50 euro). La riattivo solo per tirare la roulotte andando in vacanza. Ha 220.000 km, ma a questI ritmi durerà altri 10 anni. Ogni tanto la accendo, le faccio fare un giretto in cortile… E al lavoro, a portare i ragazzi a scuola, a fare la spesa, ecc. ci si va in elettrico gratis. Grazie ai 40 kW di fotovoltaico della struttura in cui abitiamo, ai quali presto ne aggiungeremo altri 70 “ .

Complotto contro il metano, nonostante inquini poco

“ Ora, chiedo un vostro parere sulle scelte che ho operato. Ritengo che in tempi di crisi ci si debba ingegnare e chiedo ai fanatici del diesel di smetterla di rompere con le solite dietrologie. Peccato davvero per il metano. Per me erano benzina e diesel che dovevano andare alle stelle, forzando le persone al passaggio. Non hanno più senso, se non per il trasporto pesante su gomma, ancora per un po’ almeno. Hanno calmierato i prezzi di chi inquina e distrutto un comparto che inquina molto di meno. E sottolineo HANNO DISTRUTTO, perché il metano in Austria, Tirolo, è a 1,2 euro al kg. Ad ogni modo, chi ha più testa la usi. Passate all’elettrico, è tutto un altro mondo “ . Lorenzo Cassani

Risposta. No, Lorenzo, nessun complotto. Decidendo di invadere l’Ucraina, Putin non aveva in mente di distruggere i “metanautisti”, come li chiama Lei. La verità è che chi ha un’auto a gas oggi è un piccolo vaso di coccio in mezzo a enormi vasi di ferro, imbottiti di esplosivo. Un piccolo danno collaterale in nel grande scontro tra Russia e Occidente.