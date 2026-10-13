Community Awards: votate i vostri progetti preferiti entro domani alle 13

Ultime ore per partecipare ai Vaielettrico Community Awards: le votazioni sono aperte fino a domani, 14 ottobre, alle ore 13. C’è ancora tempo per conoscere i progetti in gara ed esprimere la vostra preferenza.

I Community Awards danno voce ai lettori di Vaielettrico, chiamati a scegliere le proposte che ritengono più interessanti nel mondo della mobilità elettrica e della transizione energetica. Un’occasione per sostenere idee e soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di chi si muove, ricarica e utilizza ogni giorno nuove tecnologie.

Vi invitiamo a consultare i progetti candidati e a valutare quelli che vi convincono di più: per l’innovazione, l’utilità concreta o la capacità di rendere l’elettrico più accessibile.

Vai alla pagina dei progetti e vota per i Vaielettrico Community Awards

Il voto si chiude domani alle 13.

Vi aspettiamo anche alla cerimonia di premiazione: l’appuntamento è per domani, 14 ottobre, alle 18:30, all’Auditorium San Fedele di Milano, in via Hoepli 3B. L’accoglienza con rinfresco inizierà alle 17:30.

Sarà l’occasione per incontrarci e conoscere i protagonisti dei Vaielettrico Awards 2026. Registratevi su Eventbrite per partecipare alla serata.