Commessa da 400 milioni di $ per il Cybertruck Tesla

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Commessa da 400 milioni di dollari per il Cybertruck Tesla. Sembra proprio che Elon Musk raccolga i primi frutti tangibili del suo appoggio a Donald Trump.

Commessa da 400 milioni: paga il Dipartimento di Stato americano

Elon Musk si appresta a ricevere una commessa da 400 milioni di dollari dal Dipartimento di Stato statunitense per la fornitura di una versione blindata dei suoi Cybertruck. Lo riporta il New York Times, citando documenti pubblici, secondo i quali il dipartimento prevede l’acquisto di veicoli blindati Tesla già nel corso dell’anno. Per la verità le carte ufficiali non specificano quale modello sia oggetto della maxi-commessa. Ma, scrive il New York Times, il Cybertruck elettrico, con la sua carrozzeria in acciaio inossidabile ad alta resistenza, sembra essere il veicolo più adatto. Musk, che ha speso oltre 250 milioni di dollari per la campagna elettorale di Donald Trump, è diventato uno dei più stretti consiglieri del presidente e ha ricevuto l’incarico di tagliare la spesa pubblica. Anche con metodi poco ortodossi.

Continua la guerra con Altman sul fronte dell’intelligenza artificiale

Ma il fronte più caldo in cui è impagnato Musk resta quello dell’intelligenza artificiale. Elon ha annunciato che il suo chatbot AI, Grok 3, concorrente di ChatGpt, è nelle fasi finali di sviluppo e verrà rilasciato entro una o due settimane. Durante una videochiamata nel corso del World Governments Summit di Dubai, Musk ha spiegato che Grok 3 “ha capacità di ragionamento molto potenti. E, nei test, supera qualsiasi altra AI di cui si sia a conoscenza, un buon segnale“. Secondo quanto dichiarato dai suoi legali in un documento depositato presso il tribunale del Distretto Nord della California, Musk è pronto a ritirare la sua offerta da 97,4 miliardi di dollari per la divisione no-profit di OpenAI. Ma solo se il creatore di ChatGpt, Sam Altman, abbandonerà i suoi piani per diventare un’entità a scopo di lucro. Ricordiamo che l’offerta è stata rispedita al mittente da Altman, secondo cui Musk sta cercando semplicemente di mettere i bastoni fra le ruote della concorrenza.

Finalmente le piccole elettriche a prezzi più umani: VIDEO-TEST della nuova Hyundai Inster