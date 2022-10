Comincia la discesa del prezzo del metano, dopi i rialzi folli degli ultimi mesi. Siamo in una forchetta compresa tra 2,458 e 3,155 (per i no-logo 2,548).

Comincia la discesa: per il gas auto ribassi di oltre il 10% in pochi giorni

Si tratta ancora di prezzi molto alti, ma comunque indicativi di una tendenza che dovrebbe consolidarsi nelle prossime settimane. Tenendo conto che il 10 ottobre per il metano-auto si parlava di una forchetta tra 2,816 e 3,451 (no-logo 2,829). Il calo segue la retromarcia nelle quotazioni del gas sui mercati internazionali, con gli osservatori concordi che ritenere acquisito il trend al ribasso. “Ci saranno ancora delle oscillazioni, ma credo che il picco del costo del gas sia passato. Ci aspettiamo, tra 12-18 mesi, che i prezzi, senza tornare a 40 euro per kWh, possano attestarsi attorno agli 80 euro per kWh“, spiega il presidente di un’azienda energivora come Danieli Group (acciai), Gianpietro Benedetti. Insomma, non torneremo ai livelli pre-crisi, ma comunque distanti dalle quotazioni folli degli ultimi tempi. Un dato molto importante, dato che anche il prezzo dell’energia elettrica viene fissato in riferimento a quello del gas.

Stabili i prezzi di benzina e gasolio, in calo il GPL

Restano stabili invece i prezzi di benzina e diesel, secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise. Per la benzina in modalità self siamo in media a 1,702 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,686 e 1,714 euro/litro (no logo 1,694). Il prezzo medio praticato del gasolio self è di 1,891 euro/litro (contro 1,892), con le compagnie tra 1,877 e 1,900 euro/litro (no logo 1,895). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,852 euro/litro (no logo 1,751). Il diesel servito è a 2,035 euro/litro (no logo 1,948). Infine i prezzi praticati per il GPL, che si posizionano tra 0,784 a 0,806 euro/litro (no logo 0,774).

