Comer fa shopping e crea il polo emiliano dei motori elettrici

Comer Industries acquisisce Sitem Motori Elettrici e Benevelli Electric Powertrain dando vita a un polo emiliano dei motori elettrici e dei powertrain per veicoli elettrici.

Entrano nel gruppo Benevelli e Sitem

Comer è un gruppo globale specializzato nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza nei settori delle macchine per l’agricoltura, dell’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria. Sitem Motori Elettrici di Castelnovo di Sotto (RE) e Benevelli Electric Powertrain Solutions di Rubiera (MO) producono motori elettrici per vari utilizzi, compresi i veicoli elettrici.

L’operazione «interessa due eccellenze in un mercato in forte espansione, come quello dei veicoli elettrici» commenta Matteo Storchi, Presidente e Ad di Comer Industries. «L’acquisizione conferma la concretezza della nostra visione futura che punta a una crescita costante e sostenibile, non solo a livello globale ma anche territoriale».

La gestione delle due aziende resterà nelle mani dei fondatori. Per Marco

Manghi, Ad di Sitem, l’ingresso nel gruppo Comer «permetterà di offrire al mercato prodotti in grado di rispondere alle più recenti necessità di un settore sempre più innovativo e attento al pianeta».

Alberto Benevelli, Ad di Benevelli Electric Powertrain Solutions sottolinea invece che . «investire in realtà del territorio significa preservare il valore della Motor Valley e

del settore della meccanica per farne crescere ulteriormente il nostro posizionamento nel

settore emergente delle trasmissioni per veicoli elettrici».

Piaggio con Foton per i nuovi furgoni elettrici

Il gruppo Piaggio e la cinese Foton hanno sottoscritto un accordo preliminare per lo sviluppo di una nuova gamma di veicoli elettrici commerciali leggeri a quattro ruote.

Il contratto è stato firmato dal presidente e amministratore delegato di Piaggio Roberto Colaninno e dal il vice-general manager di Foton Motor Group, Wang Shuhai a Mantova.

«L’accordo – spiega Piaggio – consolida la partnership tra i due Gruppi iniziata nel settembre 2017 per lo sviluppo congiunto di soluzioni innovative per il mercato dei veicoli commerciali leggeri».