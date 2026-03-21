Come verifico la batteria di un’elettrica usata?







Come verifico la batteria di un’auto elettrica usata, soprattutto se acquistata da un privato? È la domanda di Iacopo, un lettore interessato a una EV di seconda mano. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Come verifico la batteria se chi vende è un privato?

“Seguo con interesse le vostre rubriche, che trovo molto interessanti e utili per comprendere meglio i vari aspetti della mobilità elettrica. Sto valutando la possibilità di acquistare un’auto elettrica usata, ma non mi è ben chiaro come ottenere la certificazione dello stato della batteria. Nel caso di acquisto da concessionario credo che dovrebbe fornirla il concessionario stesso. Nel caso di acquisto da privato, invece, a chi ci si dovrebbe rivolgere? Esiste un ente certificatore apposito o è una prerogativa del costruttore? Come essere certi che ci venga consegnata documentazione affidabile e certa dal venditore privato? Grazie per il vostro lavoro“. Iacopo Giannini

Senza un check serio una EV di seconda mano non va comprata

Risposta. Vaielettrico è da sempre il punto di riferimento per il mercato dell’usato delle auto elettriche. E da sempre insistiamo sul fatto che è fortemente sconsigliato acquistare una EV di seconda mano senza conoscere lo stato di salute del pacco-batterie. Un indicatore fondamentele per capire qual è la capacità residua e, quindi. quanti km potremo fare con batteria completamente carica. I concessionari seri forniscono questo numero assieme ai dati principlai dell’usato che mettono in vendita. E lo inseriscono nel contratto di vendita, certificando così che il check è stato effettuato in modo serio. Tanto più che dall’anno prossimo le auto elettriche nuove dovranno avere un passaporto della batteria, con la capacità residua leggibile sul display in tempo reale. Ma se si compra oggi da privati? La musica non cambia e quel dato resta fondamentale. Se il venditore non lo fornisce, si può esigere di fare comunque il controllo con strumenti di diagnosi acquistabili on line come PKC, oggi disponibile anche sul sito di Quattroruote Professional.