Come vanno le Leapmotor: T03 e B10

Come vanno le Leapmotor? Altri lettori raccolgono il nostro invito a darci le loro impressioni sulle auto cinesi acquistate. Oggi ecco due mail su altrettante Leapmotor, la marca elettrica più venduta. Per scriverci con la vostra di esperienza: info@vaielettrico.it
Come vanno le Leapmotor? “Pro e contro della T03 (presa a 5.400)”
“Abbiamo preso una Leapmotor T03 con gli incentivi 3 mesi fa, spesa 5.400 euro, quindi molto conveniente. Abbiamo fatto 5.380 km consumando 586kWh, ottimo. Premetto che mi piacciono le auto elettriche, mentre mia moglie era scettica. Però siamo rimasti soddisfatti. La usiamo principalmente in citta. PRO – Consuma poco ed avendo i pannelli e batteria di accumulo non pago quasi nulla. CONTRO – Lo schermo dietro il volante è troppo piccolo e il navigatore non molto preciso“. Stefano Parrini
Come vanno le Leapmotor? “Perché ho preso la B10″
“Raccolgo con piacere il vostro invito a raccontare la nostra esperienza con le auto elettriche cinesi. Sono da due settimane il felice possessore di una Leapmotor B10 Life 56 kWh. Ecco le mie prime impressioni nel mondo delle full electric. Mi sono convinto a scegliere questa vettura soprattutto per l’imbattibile rapporto dotazioni/prezzo. Conosco persone che hanno speso cifre analoghe per utilitarie a benzina. Io ho scelto un’auto più spaziosa, moderna e con costi di esercizio molto inferiori, grazie anche alla possibilità di ricaricare comodamente a casa. Ho rottamato una Ford C-Max del 2010 approfittando degli incentivi regionali, e il salto generazionale è impagabile. Pur essendo la mia prima elettrica, ho esperienza di guida anche su auto recenti. E Leapmotor non ha nulla da invidiare ai marchi più conosciuti. La qualità percepita è analoga, se non superiore sotto alcuni aspetti”.
“Dove ricarico e quanto consumo”
“Finora ho percorso circa 719 km, compresi circa 150 km di autostrada, oltre al tragitto casa-lavoro (strade con salite e discese). Consumo medio di circa 17 kWh/100 km, pienamente soddisfacente per dimensioni e prestazioni dell’auto. Per il momento utilizzo il carichino in dotazione, decisamente lento, ma adeguato alle mie percorrenze. Il comfort di guida è notevole, uno degli aspetti che colpisce fin da subito. Se devo segnalare qualche punto migliorabile, manca la possibilità di sfruttare le telecamere per la sorveglianza del veicolo parcheggiato. E sarebbero utili statistiche più complete sui consumi, nelle app per smartphone. Spero che in futuro l’assistenza si dimostri efficiente. E che Leapmotor rientri tra i marchi cinesi destinati a consolidarsi in Europa, grazie alla collaborazione con la rete Stellantis. Un plauso particolare al venditore che mi ha seguito, pronto a rispondere con competenza a tutte le domande”. Stefano Battistello (prov. di Vicenza)
Risposta. Fare circa 6 km/kWh con un’auto come la B1o sul tipo di percorsi che fa Stefano è un buon dato. E la soddifazione dei due lettori fa il paio con analoghe sensazioni condivise da altri lettori, al netto di qualche imperfezione. La nostra survey sulle elettriche cinesi continua: aspettiamo altri contributi.
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