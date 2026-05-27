Come vanno le Leapmotor: T03 e B10

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accolgo con piacere il vostro invito a raccontare la nostra esperienza con le auto elettriche cinesi. Sono da due settimane il felice possessore di unaEcco le mie prime impressioni nel mondo delle full electric. Mi sono convinto a scegliere questa vettura soprattutto per l’imbattibile rapporto. Conosco persone che hanno speso cifre analoghe per. Io ho scelto un’auto più spaziosa, moderna e con costi di esercizio molto inferiori, grazie anche alla possibilità di ricaricare comodamente a casa. Hoapprofittando degli incentivi regionali, e il salto generazionale è impagabile. Pur essendo la mia prima elettrica, ho esperienza di guida anche su auto recenti. E Leapmotore ai marchi più conosciuti. La qualità percepita è analoga, se non superiore sotto alcuni aspetti”.