





Come vanno i consumi con il super caldo? Temperature torride sono in arrivo anche nella settimana che inizia: a voi come sta andando?

Come vanno i consumi con il condizionatore a manetta?

Il picco è previsto sabato prossimo, soprattutto al centro-nord, quando Firenze toccherà i 40 gradi, Bologna 39, Milano e Torino 37. Si parla tanto dell’incidenza del freddo sui consumi delle auto elettriche, ma anche il caldo ha il suo bell’impatto, con l’aria condizionata a manetta. E vorremmo capire nella vostra cita reale come sta andando. L’afa, come si sa, sta colpendo tutta Europa e anche in Germania si stanno ponendo il problema. Un addetto ai lavori come Carl Schlyter ha condiviso su LinkedIn il bilancio di un viaggio da Monaco a Francoforte, 400 km con 35°C e più di temperatureaesterna. Nessuna fermata di carica. Bilancio finale:”Ho iniziato con quasi il 100% di carica e sono arrivato con il 10% rimasto. Consumo medio: 16,1 kWh/100 km. Mi sono fermato più volte per controllare le email e fare una pausa…A parte qualche ingorgo, è stato un viaggio abbastanza normale”.

A 35° in autostrada 400 km con 6,211 km/kWh

Schilter guida una Hyundai Ioniq 6 che ha già circa quattro anni, non proprio con una batteria nuovissima, quindi. Fare 6,211 km con ogni kWh consumato è un ottimo risultato, che peraltro conferma quando è efficiente questo modello, che dichiara un’autonomia di 614 km. È chiaro che sarebbe ben più complicato con auto che hanno percorrenze più modeste, che sono la maggioranza. Ma è comunque interessante la domanda con la quale si chiude il racconto: “Quante persone pensano ancora che i veicoli elettrici non possano gestire la guida sulle lunghe distanze?”. Domanda alla quale ne aggiungiamo un’altra reiterando il quesito iniziale: quanta autonomia perdete quando il termometro va a 35° e oltre? Potete scrivere a info@vaielettrico.it o nello spazio dei commenti qui sotto.