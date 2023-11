Come valutare una Zoe usata? Oliviero, un lettore, è interessato a un modello del dicembre 2020, ma non sa come giudicare il prezzo richiesto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Come valutare una Zoe usata? Ha 32 mila km, 14 mila euro è un buon prezzo?

“S crivo perché, da non-esperto del settore, ho letto l’articolo sullo stato della batteria della Zoe dopo 20 mila km. Mi trovo in una situazione simile, vorrei chiedere un consiglio. Vorrei acquistare una Zoe usata, modello R135 Flex, immatricolata a dicembre 2020, che ha 32.000 km. Ho chiesto al privato che la vende di fornirmi un certificato che attesti lo “stato di salute” della batteria (so che è una certificazione che Renault rilascia). Mi aspetto quindi un documento, che indichi in percentuale qual è il rendimento attuale. Il punto è, dato che non capisco nulla di motori elettrici, anche se ottengo questo certificato non so come valutare se l’acquisto è un buon affare oppure no. Dalla recensione, mi sembra di capire che una batteria al 92% dopo 20mila km rientri nella normalità. Avendo il mezzo che vorrei comprare già più di 30mila km all’attivo, cosa posso considerare normale come percentuale di rendimento batteria? Un 90% per esempio? Se fosse sotto il 90% varrebbe la pena acquistare (la richiesta è 14.000 euro) ? “ . Oliviero Rimondi crivo perché, da non-esperto del settore, ho lettosullo stato della batteria della. Mi trovo in una situazione simile, vorrei chiedere un consiglio. Vorrei acquistare una Zoe usata, modello, immatricolata a, che ha. Ho chiesto al privato che la vende di fornirmi un certificato che attesti lo “” della batteria (so che è una certificazione che Renault rilascia). Mi aspetto quindi un documento, che indichi in percentuale qual è il rendimento attuale. Il punto è, dato che non capisco nulla di motori elettrici, anche se ottengo questo certificato non so come valutare se l’acquisto è. Dalla recensione, mi sembra di capire che una batteriadopo 20mila km rientri nella normalità. Avendo il mezzo che vorrei comprare già più di 30mila km all’attivo, cosa posso considerare normale come percentuale di rendimento batteria?per esempio? Se fosse sotto il 90% varrebbe la pena acquistare (la richiesta è

Solo un check della batteria può dirlo

Risposta. C’è una buona offerta di Zoe usate. Il modello è prossimo all’uscita di produzione (nel 2024 arriva la Renault 5) e c’è chi vende per acquistare auto più recenti e con maggiore autonomia. Il prezzo richiesto a Oliviero è abbastanza in linea con quel che si trova on-line (con chilometraggio sui 30 mila km) per la versione R135 Flex. In origine per questa Zoe l’autonomia dichiarata è sui 390 km. Solo dopo un check della batteria, con tanto di certificato, si può quindi stabilire se il range residuo soddisfa le esigenze di chi compra. In genere il degrado della batteria è più rapido nei primi mesi di vita, per stabilizzarsi su valori molto più contenuti. In soldoni: se effettivamente per la batteria si rileva una capacità residua del 90%, il range col ‘pieno’ (100%) si è ridotto a 350 km. Un valore che si assottiglia se fa molto freddo e se si procede ad alta velocità in autostrada. Pochi o tanti? Dipende dalle esigenze di ciascuno…

— Renault Zoe in vendita nella nostra vetrina dell’usato . Chi è interessato a vendere o acquistare può scrivere a info@vaielettrico.it