Come va la Opel Corsa-e? Alessio fa un primo bilancio

Come va la Opel Corsa-e? Ce lo racconta Alessio, con un report dopo i primi 8 mila km percorsi. Il modello è all’8° posto in Italia tra le elettriche più vendute.

di Alessio Piva

Da felice possessore di un’Opel Corsa-e, desidero condividere con i lettori di Vaielettrico questi mesi di utilizzo dell’auto. Soprattutto perché, nell’acquisto dello scorso luglio, la lettura di articoli, commenti e impressioni d’uso su questo sito mi ha convinto della bontà dell’acquisto. Mi sembrava quindi il minimo contribuire con la mia esperienza.

Come va la Opel / “Venivo da un Combo a metano”

Avevo necessità di sostituire la precedente auto (Opel Combo a metano, monovalente, ovvero con 340 km di autonomia a metano, del 2006 e 300.000 km alle spalle). E stavo valutando come modelli papabili la Seat Arona e la Skoda Scala, sempre a metano. L’autonomia a gas (rispettivamente 360 e circa 400 km) non sarebbe stata un problema, abituato a gestirmi i 340 della gloriosa Combo ed avendo in zona diversi distributori. Né il prezzo (budget d’acquisto fissato sui 20.000 euro, con finanziamento). L’unico grosso dubbio rimaneva il costo di manutenzione: non facendo più tutti i km/anno di una volta, l’acquisto, nel tempo sarebbe stato nel complesso meno conveniente. Il colpo di grazia alla mia intenzione di acquisto di un modello a metano è arrivato leggendo articoli come questo o questo. Entrambi relativi al taglio degli investimenti sui modelli a metano delle case (principalmente FCA e Volkswagen). Mi è parso poco sensato investire in una tecnologia che nei prossimi anni si sarebbe avviata verso un generale declino.

Come va la Opel / “Le alternative erano e-Up e Zoe”

Ho iniziato quindi a valutare modelli elettrici, prima un po’ per curiosità, poi sempre più convinto. Tra i modelli presi in considerazione (VW e-Up!, Renault Zoe e Opel Corsa-e, con relative visite in concessionaria e qualche preventivo) alla fine ho optato per la Corsa. Quest’ultima dotata di airbag anche per sedili posteriori (non presenti sulla Zoe e irrinunciabili, in famiglia siamo in tre). E di più spazio rispetto alla Up! (5 posti vs 4 e bagagliaio più grande). Complici gli incentivi statali con rottamazione e della Casa, a luglio ho ordinato l’auto presso De Bona Motors di Padova, con formula Opel (utilissimo l’articolo su Vailettrico del 26 aprile). Complessivamente con un prezzo scontato in linea con il mio budget. Finalmente il 18 agosto l’auto entra in mio possesso!

Come va la Opel Corsa-e? La prima, forte impressione è relativa alla comodità. Non solo perché abituato alle privazioni del vetusto “furgonazzo”, ma proprio per la cura dedicata alla posizione di guidatore e passeggero. Sui sedili posteriori c’è leggermente meno spazio, ma in due si sta più che bene. Gli interni sono sobri, ben assemblati e solidi (impagabile la sensazione di robustezza nell’uso dei comandi al volante!).

“Ricarico con una presa Schuko dedicata, per ora…”

Durante l’attesa dell’auto avevo valutato l’installazione di una wall-box. Ma poi, preferendo attendere, mi ero fatto installare una presa Schuko dedicata vicino al posto auto (esterno, in cortile). Con cavo maggiorato e caratteristiche di ottima qualità (temevo surriscaldamenti e problemi annessi). Ad oggi, dopo 5 mesi di guida e 8.200 km percorsi alla faccia della provvisorietà, non ho alcuna intenzione di installare una wall-box. Sì, perché nell’uso comune che facciamo in famiglia dell’auto (sui 400 km di media alla settimana) è più che sufficiente per noi ricaricare con gli 1.8 kW di potenza del “carichino”. Diciamo che in circa 12 ore si recupera quasi un 50% di autonomia. Questi i km percorsi in periodo di pandemia; dovessero anche raddoppiare, finito questo momentaccio ,valuteremo se installarla. Tuttavia abbiamo già fatto richiesta per ottenimento superbonus 110% con annessi FV e wall-box, confidiamo vada tutto in porto! Mi consolo sapendo che intanto ricarico con energia 100% green come da contratto fornitore.

Difetti? “Il software per la stima dell’autonomia”

A proposito di famiglia: ci tengo a sottolineare che la Corsa-e, presa per sostituire la mia auto, in realtà è usata molto di più dalla moglie. Un po’ perché per lavoro si sposta più di me e un po’ per il comfort (pur avendo come altra auto una Peugeot 2008 a gasolio, ora relegata a seconda auto e usata poco). E anche che, essendo guidabile da neopatentati, sarà utilizzata da mio figlio fra 3 anni esatti (mi sa che io sarò costretto a passare ad uno scooter elettrico…).

Ed ora il vero tallone d’Achille, a mio giudizio, della Corsa-e. Ovvero la gestione software, sia per la stima dell’autonomia che dei km residui e l’app MyOpel, molto al di sotto delle sue potenzialità. I primi due parametri vengono spesso calcolati in modo anomalo, con un margine di errore di stima troppo grande. Questo ovviamente sempre a parità d’uso, stile di guida e temperatura esterna. Mentre l’app potrebbe avere qualche funzione extra per il controllo dell’auto da remoto e soprattutto potrebbe essere molto più reattiva.

“Ho convinto i miei due vicini a passare all’elettrico”

Infine la cosa più positiva di tutte. Non so se anche grazie al racconto della mia esperienza ma i miei due vicini di casa, entrambi con necessità di cambiare auto, hanno acquistato entrambi un’auto elettrica. Con una e-208, una Mini elettrica e la mia Corsa-e siamo la via più elettrificata del paese! Prossimo passo: acquistare un cavo per ricaricare alle colonnine e, quando si potrà, girare il più possibile nei weekend (intanto) entro un raggio di 300 km.

