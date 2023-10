Come va la Nuova Kona? Sentite Paolo…

Come va la Nuova Kona? Paolo Mariano è andato nel centro di eccellenza per sole elettriche Auto Santoro di Salerno per provarla. Articolo + VIDEO. Il Suv Hyundai è frutto di un’evoluzione continua a partire dal suo debutto, nel 2017.

Come va la nuova Kona? Vediamo batterie e misure

La nuova Hyundai Kona EV è disponibile in due diverse opzioni di batterie: 48,4 kWh e 65,4 kWh. Durante la prova, Paolo è salito a bordo della versione con la batteria più capace, che probabilmente sarà anche la più venduta. Le dimensioni del veicolo sono aumentate rispetto alla versione precedente, con una lunghezza di 4,35 metri (15 cm. in più) e un passo più lungo di ben 6 cm. Inoltre, i sedili sono diventati più sottili, fornendo ulteriori 2,5 centimetri di spazio. Questi miglioramenti contribuiscono a una maggiore abitabilità e capacità di carico, con un bagagliaio di 465 litri.

Interni e tecnologia integrata Interni e tecnologia integrata

Gli interni della Hyundai Kona EV rispecchiano molto la filosofia costruttiva di Hyundai, che pone molta enfasi sulla solidità e la qualità degli assemblaggi. Unico neo, secondo Paolo: la scelta dei materiali, dato che la plastica scelta per quest’auto non dà una sensazione molto piacevole al tatto. L’organizzazione dei comandi, sia al volante che sulla console centrale, è stata ottimizzata, garantendo un utilizzo agevole. Il veicolo offre tecnologie all’avanguardia, come il tappetino per la ricarica del cellulare e due prese USB-C al fronte. La pianificazione dei viaggi è semplificata grazie a un sistema integrato, ideale per affrontare percorsi extraurbani.

Come va la nuova Kona?Autonomia fino a 514 km

Paolo mette in evidenza l’efficienza della nuova Hyundai, con un consumo di 12,9-13,1 kWh /100 km nei primi 30 km di prova. Questo suggerisce che il veicolo è progettato per affrontare lunghe distanze, in particolare nella versione con la batteria più grande da 65,4 kWh. La capacità di coprire oltre 500 km con una singola carica (514 per la precisione) è un aspetto che verrà ulteriormente esaminato in futuro. Il comfort di guida è un elemento centrale della nuova Kona. Paolo sottolinea che l’auto è adatta anche per lunghi viaggi autostradali. La guidabilità è resa piacevole dalla capacità del veicolo di offrire una motricità efficace, nonostante la trazione anteriore. Il comfort per i passeggeri è ulteriormente enfatizzato, con un viaggio piacevole anche dalla posizione del passeggero.

Quanto costano le due versioni: si parte da 42 mila euro

La Hyundai Kona EV è disponibile in diverse configurazioni. Con prezzi che partono da circa 42.000 mila euro per la versione di base, con batteria da 48,4 kWh. Questa versione rientra negli incentivi statali, 5 mila euro se si rottama un vecchio veicolo, 3 mila euro senza rottamazione. La versione top, con una dotazione completa e batteria da 65,4 kWh, si posiziona appena sotto i 50.000 euro. Paolo consiglia questa seconda a chi cerca un’unica auto elettrica, che soddisfi diverse esigenze, dalla capacità di carico alla possibilità di affrontare viaggi lunghi. La prima prova di guida è positiva e fa pensare che la Nuova Kona sia essere una scelta interessante per chi cercano un’auto elettrica versatile e efficiente. Senza l’ingombro e il prezzo dei grandi Suv.

